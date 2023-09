Tonjenje grada New Yorka: NASA-ina studija otkriva uzrok

By

Nedavna studija koju je provela NASA otkrila je iznenađujuću činjenicu o New Yorku – grad tone. Težina gradskih nebodera i betonske infrastrukture uzrokuje da određena područja tonu brzinom od 1.6 milimetara godišnje, brže nego grad u cjelini. Žarišne točke tonuća uključuju zračnu luku LaGuardia, stadion Arthur Ashe, pa čak i Coney Island.

Fenomen se može pripisati postupnom skupljanju ledenjaka na kojem počiva grad. Ledenjak se otapao zadnjih 24,000 3.7 godina, uzrokujući slijeganje u određenim područjima. Na primjer, LaGuardijine piste i stadion Arthur Ashe tonule su brzinom od 4.6 odnosno XNUMX milimetara godišnje zbog skupljanja ledenjaka.

Međutim, nije sva nada izgubljena. Inženjeri iz New Yorka identificirali su područja koja zapravo rastu. East Williamsburg u Brooklynu i Woodside u Queensu doživljavaju porast po stopama od 1.6 milimetara odnosno 6.9 milimetara godišnje. Vjeruje se da crpljenje podzemne vode i korištenje injekcijskih bušotina za obradu zagađene vode mogu pridonijeti uzdizanju u tim područjima, ali potrebna su daljnja istraživanja kako bi se potvrdila ova teorija.

Istraživanje je proveo tim NASA-inih znanstvenika i studenata Sveučilišta Rutgers iz New Jerseya. Analizirali su pet gradskih četvrti New Yorka – Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx i Staten Island – koristeći 3D promatranja za mjerenje površinskog kretanja i topografije od 2016. do 2023. godine.

Zaključno, dok New York City možda tone u nekim područjima, postoje znakovi uspona u drugima. Težina gradske infrastrukture uzrokuje slijeganje tla, ali potrebna su daljnja istraživanja kako bi se u potpunosti razumjeli čimbenici koji pridonose ovom fenomenu. Ova studija pruža dragocjene uvide u geologiju našeg planeta i baca svjetlo na složene interakcije između ljudske aktivnosti i prirodnih procesa.

