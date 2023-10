Putovanje do asteroida 16 Psyche: Istraživanje rođenja Sunčevog sustava

By

Nedavna astronomska fotografija privukla je pozornost znanstvenika i svemirskih entuzijasta. Slika prikazuje malu kolekciju šljunka unutar metalnog spremnika, ali ono što je čini izvanrednom je to što taj šljunak potječe s asteroida. Kao ostaci primordijalnog materijala od rođenja Sunčevog sustava, ovaj uzorak ima značajnu znanstvenu vrijednost. Sada nova letjelica kreće u misiju istraživanja drugog asteroida, poznatog kao 16 Psyche, koji se prvenstveno sastoji od željeza i srodnih metala.

Nastanak Sunčevog sustava bio je dramatičan i složen proces. Čestice prašine unutar oblaka koje su rodile Sunce i planete počele su se spajati, stvarajući grudice. Te su grudice ponekad rasle lijepeći se na druge grudice, ali sudari pri velikim brzinama uzrokovali su i njihovo raspadanje u šljunak i prašinu. Povremeni sudari su uključivali veća tijela, kao kada je Zemlja nastajala i kad ju je udario objekt veličine Marsa. Krhotine iz ovog sudara u konačnici su dovele do stvaranja i Zemlje i Mjeseca.

Kada se materijal sudario s rastućim nebeskim tijelom, ogromna količina proizvedene energije oslobodila je velike količine topline. To je rezultiralo rastopljenom kamenom kuglom koja se postupno hladila tijekom milijardi godina. Čak i do danas, Zemljina jezgra ostaje vruća i djelomično rastaljena. Dio te topline potječe od formiranja planeta, dok ostatak dolazi od raspada radioaktivnih elemenata. Prašina koja je oblikovala planete sastojala se od raznih kamenih minerala, leda, željeza, nikla i srodnih metala, zajedno s tragovima teških elemenata, uključujući one radioaktivne.

Prisutnost željeza i njegovih srodnika u oblacima kozmičke prašine posljedica je proizvodnje energije unutar zvijezda. Ovi elementi krajnja su točka reakcija fuzije u zvijezdama, koje zahtijevaju ogromnu količinu energije da proizvedu bilo što izvan njih. Posljedično, kada se zvijezde kolabiraju i eksplodiraju, ispuštaju željezo i druge teške elemente u svemir. Ovaj proces rezultira stvaranjem težih elemenata poput zlata, srebra, olova i raznih radioaktivnih izotopa.

Kako se formira novi planet, smjesa rastaljenih materijala ne spaja se lako. Lakši minerali, poput silicija i aluminija, dižu se na površinu planeta, dok teži željezo, magnezij i srodni metali tonu prema sredini. U slučaju razornog sudara s drugim planetom, moguće je da metalna jezgra preživi i postane asteroid. Takav bi se asteroid prvenstveno sastojao od nikla i željeza, zajedno s malim količinama drugih teških elemenata.

Postoje dva značajna razloga zašto je proučavanje asteroida od nikla/željeza kao što je 16 Psyche od interesa. Prvo, pruža pristupačan uzorak nedostižne jezgre Zemlje, nudeći dragocjene uvide u formiranje našeg svijeta i drugih stjenovitih planeta. Drugo, kako se ljudi usuđuju uspostaviti baze na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima, dostupnost osnovnih resursa postaje ključna. Dok je voda široko dostupna u svemiru, građevinski materijali poput čelika teški su i nezgrapni za transport sa Zemlje. Stoga bi pronalaženje ovih resursa na licu mjesta značajno pojednostavilo buduće svemirske misije i smanjilo troškove.

Udubljujući se u sastav i karakteristike asteroida kao što je 16 Psyche, znanstvenici razotkrivaju tajne rođenja Sunčevog sustava i utiru put budućim istraživanjima svemira i nastojanjima kolonizacije.

Izvori:

– Ken Tapping, astronom na Radio astrofizičkom opservatoriju Dominion u Pentictonu.