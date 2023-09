Novi model otkriva sinkronizirano kretanje cilija potaknuto graničnim regijama

Nedavna studija koju su proveli znanstvenici s MPI-DS otkrila je zajednički organizacijski obrazac koji dijele različiti sustavi, uključujući publiku na nogometnom stadionu, noge stonoge i cilije u našim plućima.

Koordinacija otkucaja cilija bitna je za njihovo sinkronizirano kretanje. Za razliku od koordiniranih akcija nogometnih navijača ili središnjeg živčanog sustava koji kontrolira noge stonoge, cilije nemaju centralizirani sustav kontrole. Međutim, oni se oslanjaju na nerecipročne interakcije i utjecaj graničnih regija kako bi postigli sinkronizaciju.

Istraživači su istaknuli ključnu ulogu graničnih regija u koordinaciji cilija. Kad trepavice kucaju zajedno, one se sinkroniziraju udarajući malo prije svojih susjeda s jedne strane i malo nakon svojih susjeda s druge strane, stvarajući uzorak nalik valovima. Ovu sinkronizaciju pokreću granična područja i olakšava tekućina koja okružuje cilije.

Zanimljivo je da trepavice jedna blizu druge ne vrše jednaku silu jedna na drugu. Ovisno o njihovom položaju, na trepetljike može više utjecati susjed nego obrnuto. Ovaj fenomen, posebno u gusto zbijenim sustavima cilija, dovodi do usmjerenog, nerecipročnog uzorka koji tvori val.

Granična područja djeluju kao pacemakeri, zavlačeći druge cilije na kaskadni način. Ovo opažanje dovodi u pitanje prethodne modele koji su pretpostavljali da granice remete poredak.

Ovaj novi model nudi uvid u samoorganizaciju žive tvari i naglašava važnost svojstava površine u razumijevanju mehanizama sinkronizacije. Nalazi premošćuju jaz između mikroskopskih i makroskopskih razmjera, otkrivajući zapanjujuće sličnosti u organizacijskim principima.

Sveukupno, ova studija baca svjetlo na koordinirani uzorak treptanja cilija i ulogu koju imaju granična područja u pokretanju njihovog sinkroniziranog kretanja.

