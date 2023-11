Alan Stern se priprema za suborbitalni svemirski let na misiji Virgin Galactic

By

Alan Stern, planetarni znanstvenik na Southwest Research Institute (SwRI) i glavni istraživač NASA-ine misije New Horizons, uskoro će ispuniti svoj san iz djetinjstva o odlasku u svemir. U misiji Virgin Galactic Galactic 05, Stern će biti među posadom na njihovom petom komercijalnom letu. Uskoro će se pridružiti redovima nekolicine koji su se odvažili izvan Zemljine atmosfere.

Priprema za svemirski let nije lak zadatak. Stern je prošao opsežnu obuku, uključujući tri sesije centrifuge i tri leta mlaznjaka visokih performansi. Letovi mlaznjaka izložili su ga visokim razinama ubrzanja, pomažući njegovu tijelu da se privikne na velike brzine doživljene tijekom lansiranja. Iako je fizički zahtjevan, Stern vjeruje da stvarni let neće biti toliko naporan.

Tijekom cijele svoje karijere, Stern je radio na ovom trenutku. Ronio je, putovao na Južni pol, postao komercijalni pilot i čak radio kao državni certificirani tehničar hitne medicinske pomoći. Više se puta prijavio da postane NASA-in stručnjak za svemirske letjelice i bio je zagovornik putovanja znanstvenika u svemir komercijalnim svemirskim letovima. Njegovi napori pomogli su u pomicanju fokusa tvrtki kao što su Virgin i Blue Origin s isključivog pružanja usluga turistima na pružanje usluga istraživačima i edukatorima.

Za Sternov nadolazeći let, SwRI ima osam ciljeva. Let će poslužiti kao priprema za njegov sljedeći suborbitalni let koji će financirati NASA, a koji će se fokusirati isključivo na istraživanje. Tijekom leta želi se upoznati sa stvarnim iskustvom i usporediti ga sa simulacijama obuke. Stern će također nositi bioopremu za praćenje krvnog tlaka i otkucaja srca. Ovi će se podaci usporediti s prethodnim testovima, pružajući dragocjene uvide za buduće istraživačke letove.

Unatoč određenoj zabrinutosti o uključenim rizicima, Sternovo uzbuđenje nadjačava svaki strah. Najveća briga mu je što će se razboljeti neposredno prije leta. Međutim, sa svojim iskustvom od preko 24 leta s nultom gimnastikom, i dalje je uvjeren u svoju sposobnost rješavanja potencijalno opasnih situacija.

PITANJA:

P: Tko je Alan Stern?

O: Alan Stern je planetarni znanstvenik na Southwest Research Institute (SwRI) i glavni istraživač NASA-ine misije New Horizons.

P: Koja je nadolazeća misija Alana Sterna?

O: Alan Stern bit će dio posade Virgin Galacticove misije Galactic 05, suborbitalnog svemirskog leta.

P: Koje je ciljeve Alan Stern postavio za svoj nadolazeći let?

O: Stern ima osam ciljeva koje je postavio SwRI za nadolazeći let. Ovi ciljevi pomoći će mu u pripremi za njegov sljedeći suborbitalni let, koji će biti usmjeren na istraživanje.

P: Kako se Alan Stern pripremao za svemirski let?

O: Stern je prošao opsežnu obuku, uključujući sesije na centrifugi i letove mlaznicama visokih performansi kako bi se prilagodio fizičkim zahtjevima svemirskih letova.

P: Što je Alan Stern učinio tijekom svoje karijere kako bi se pripremio za svemirski let?

O: Tijekom svoje karijere, Stern je stekao različita iskustva i kvalifikacije, poput ronjenja, postajanja komercijalnim pilotom i rada kao državni certificirani tehničar hitne medicinske pomoći, kako bi postao najbolji kandidat za svemirski let. Također se zalagao za put znanstvenika u svemir putem komercijalnih svemirskih letova.

P: Što brine Alan Stern o svojoj nadolazećoj misiji?

O: Stern priznaje veće rizike povezane s letovima u svemir u usporedbi s letovima komercijalnih zrakoplova. Osim toga, zabrinut je da će se razboljeti prije leta i propustiti priliku.