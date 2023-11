Novi fosili u Brazilu bacaju svjetlo na zagonetne Silesauride

Nedavno otkriće fosila u Rio Grande do Sul, najjužnijoj državi Brazila, dodalo je novu razinu složenosti proučavanju silesaurida, skupine dinosauriforma koji su živjeli tijekom razdoblja trijasa. Ovi su fosili potaknuli intrigu među istraživačima jer pružaju dragocjene uvide u evolucijsku povijest silasaurida i njihov odnos s dinosaurima.

Skup fosila, pronađen 2014. na mjestu zvanom Waldsanga u formaciji Santa Maria, sastoji se od kostiju više jedinki. Iako je teško utvrditi pripadaju li sve kosti istoj vrsti, dokazi sugeriraju da pripadaju. Ovo otkriće je značajno jer nadopunjuje postojeće znanje o životinjama koje su nastanjivale ovo područje tijekom trijasa.

Skupina, označena kao UFSM 11579, četvrti je nalaz silesaurida u Brazilu i drugi iz karnijskog doba. Ovi se fosili nalaze u Laboratoriju za stratigrafiju i paleobiologiju Federalnog sveučilišta Santa Maria. Istraživači koji su analizirali fosile usporedili su njihove karakteristike s postojećim filogenetskim stablima silesaurida i zaključili da su oni doista dio loze silesaurida, iako ne predstavljaju novu vrstu.

Silesauridi su uglavnom bili četveronošci i bili su veličine od jednog do tri metra. Imali su duge stražnje noge i vitke prednje noge. Fosili su pronađeni u Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Africi i Europi, što dokazuje njihovu rasprostranjenost tijekom razdoblja trijasa.

U zasebnoj studiji, istraživači su se usredotočili na dentalnu anatomiju silesaurida kako bi dobili daljnji uvid u njihov evolucijski odnos s dinosaurima. Njihova analiza otkrila je da je pričvršćivanje zuba i implantacija kod proučavanih vrsta, uključujući UFSM 11579, nalikovalo dinosaurima i krokodilima. Ovo otkriće sugerira da silesauridi mogu predstavljati međufazu između drevnog stanja sraslih zuba i izvedenog stanja u kojem su zubi ligamentima usidreni za čeljusnu kost.

Nalazi o zubnoj implantaciji ne razlikuju definitivno silesauride od drugih oblika dinosaura, ali pružaju uvjerljive dokaze da su silesauridi blisko povezani s dinosaurima. Kako bismo unaprijedili naše razumijevanje evolucijske povijesti ove skupine, istraživači naglašavaju važnost detaljnih filogenetskih studija koje uključuju temeljitu analizu fosila u zbirkama.

Izvor: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

