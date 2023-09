Umjetna inteligencija detektira biološke signale u drevnim uzorcima s 90% točnosti

By

Znanstvenici su razvili metodu umjetne inteligencije (AI) koja može otkriti suptilne razlike u molekularnim uzorcima koji ukazuju na biološke signale u drevnim uzorcima. Ovo otkriće donosi nadu za otkrivanje života na drugim planetima. Sustav umjetne inteligencije, koji je treniran pomoću 134 uzorka, uspješno je identificirao biotičke uzorke i razlikovao ih od abiotskih sustava s 90% točnosti.

Istraživači vjeruju da se kemija života bitno razlikuje od kemije nežive materije te da postoje "kemijska pravila života" koja utječu na raznolikost i distribuciju biomolekula. Izvođenjem ovih pravila znanstvenici mogu otkriti suptilne znakove života na drugim svjetovima. AI metoda oslanja se na ideju da biomolekule zadržavaju informacije o kemijskim procesima koji su ih proizveli. Stoga, ako život postoji na drugim planetima, vjerojatno će pokazivati ​​slične osebujne obrasce koji se mogu kvantificirati pomoću AI.

Ova nova metoda ima potencijal da se ugradi u senzore budućih robotskih istraživača svemira, kao što su lenderi i roveri na Mjesecu i Marsu. Također bi se mogao koristiti na svemirskim letjelicama koje kruže oko potencijalno nastanjivih svjetova poput Enceladusa i Europe. Otkrivanje znakova života na drugim planetima složen je zadatak jer se organske molekule koje ukazuju na život s vremenom degradiraju.

Uz svoj potencijal za izvanzemaljska istraživanja, AI metoda može se koristiti za proučavanje drevnih uzoraka na Zemlji. Na primjer, može se upotrijebiti za analizu 3.5 milijardi godina starih stijena u Zapadnoj Australiji, za koje se smatra da sadrže najstarije fosile na svijetu. Prisutnost bakterija u ovim stijenama sugerira da je život na Zemlji bujao mnogo ranije nego što se dosad vjerovalo.

Ovo istraživanje nudi uzbudljive mogućnosti za polje astrobiologije. Kombinirajući umjetnu inteligenciju s naprednim senzorima, znanstvenici bi mogli biti korak bliže rješavanju prastarog pitanja: jesmo li sami u svemiru?

Izvori:

– Proceedings of the National Academy of Sciences

– NASA