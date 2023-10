Novi model za poboljšanu zastupljenost crnog ugljika u globalnim klimatskim modelima

By

Istraživači su identificirali nedostatke u predstavljanju crnog ugljika (BC), glavne komponente atmosferskih aerosola, u trenutnim globalnim klimatskim modelima (GCM). Nedavno istraživanje Chena i sur. ispituje mikrofizička i optička svojstva BC-a koja utječu na njegove učinke zračenja i predlaže poboljšani optički model aerosola za rješavanje tih nedostataka.

BC je poznat po svojim jakim sposobnostima apsorpcije svjetlosti i doprinosu zagrijavanju klime. Međutim, utvrđeno je da su apsorpcijska učinkovitost i učinci globalnog zagrijavanja aerosola precijenjeni u GCM-ovima zbog neadekvatne zastupljenosti složenih stanja miješanja BC-a.

Chen i sur. analizirali su opažanja distribucije veličine čestica i stanja miješanja iz više izvora kako bi identificirali ključna svojstva BC-a koja značajno utječu na njegove učinke zračenja. Zatim su razvili poboljšani optički model aerosola koji bolje objašnjava ova svojstva na temelju opažanja. Ovaj poboljšani model naknadno je implementiran u GCM.

Istraživači su procijenili učinkovitost novog modela koristeći terenska promatranja. Rezultati su pokazali da je predviđena apsorpcija BC-a iz poboljšanih prikaza više usklađena s globalnim opažanjima BC-a. To se pripisuje točnijem predviđanju mikrofizičkih svojstava i svojstava miješanja povezanih s BC-om.

Nadalje, istraživači su otkrili da je poboljšana zastupljenost BC-a dovela do smanjenja njegovog utjecaja zračenja i klimatskih učinaka do 24 posto. Ovo naglašava važnost točnog predstavljanja BC-a u GCM-ovima za pouzdanije klimatske projekcije.

Ova studija, pod nazivom "Aerosolni optički modul sa svojstvima crnog ugljika ograničenog promatranjem za globalne klimatske modele", objavljena je u Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Zaključno, Chen i sur. razvili su poboljšani model za predstavljanje BC-a u GCM-ovima, rješavajući nedostatke u mikrofizičkim i optičkim svojstvima BC-a. Rezultati pokazuju da ova poboljšana zastupljenost dovodi do boljeg slaganja s globalnim promatranjima i smanjenja klimatskih učinaka BC-a. Ovo istraživanje pridonosi našem razumijevanju uloge BC-a u klimatskim promjenama i pruža vrijedan alat za poboljšanje klimatskih projekcija.

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Aerosolni optički modul sa svojstvima crnog ugljika ograničenog promatranjem za globalne klimatske modele. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.