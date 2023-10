NASA započinje ključne testove ažuriranog RS-25 motora za misije Artemis

By

NASA se priprema provesti niz testova na ažuriranom motoru RS-25, koji će pokretati raketu Space Launch System (SLS) za buduće misije Artemis na Mjesec. Ispitivanja će se održati na testnoj stanici Fred Haise u NASA-inom svemirskom centru Stennis u Mississippiju. Serija certifikacijskih testova, koja bi trebala trajati do 2024., sastojat će se od 12 testova, od kojih će svaki trajati najmanje 500 sekundi kako bi se simuliralo stvarno trajanje lansiranja.

U testovima će se koristiti razvojni motor E0525 za finaliziranje i certificiranje dizajna motora RS-25. Ovi testovi će pružiti vitalne podatke o performansama i pouzdanosti motora. Cilj testiranja je osigurati da motor radi kako je predviđeno, lansirajući NASA-in teret i astronaute sigurno na Mjesec i dalje.

Ažurirani motor RS-25 ima nove komponente kao što su mlaznica, hidraulički pokretači, fleksibilni kanali i turbopumpe. Ispitivanje će se provoditi na razinama snage u rasponu od 80% do 113%, s ciljem utvrđivanja pouzdanih granica sigurnosti. Novi motori RS-25 mogu postići do 111% snage, u usporedbi s modificiranim glavnim motorima Space Shuttlea korištenim u prvim misijama Artemis, koji mogu postići do 109% snage.

Nakon završetka testova, NASA će u suradnji s tvrtkom Aerojet Rocketdyne, vodećim izvođačem za SLS motore, proizvesti 24 nova motora RS-25 s ažuriranim dizajnom. Ovi motori će se koristiti u misiji Artemis 5, planiranoj za 2028. Ovo označava važnu prekretnicu za NASA-u jer nastoji ponovno pokrenuti proizvodnju motora RS-25.

Iako je napredak u pripremama za misije Artemis obećavajući, postoji zabrinutost u pogledu pristupačnosti SLS rakete. Nedavno izvješće naglašava visoku cijenu rakete i dovodi u pitanje jasnoću stvarnih troškova i mogućnost budućih odgoda. Postoji potreba za ponovnom procjenom NASA-inog trošenja na SLS program.

