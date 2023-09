NASA-ini astronauti vježbaju do lansirne rampe za misiju na Mjesec

By

Četiri astronauta koji se pripremaju za misiju Artemis II, koja bi trebala ići na Mjesec sljedeće godine, nedavno su vježbali do lansirne rampe u novim transportnim vozilima za posadu u Svemirskom centru Kennedy. Astronauti, uključujući NASA-ine astronaute Reida Wisemana, Victora Glovera i Christinu Koch, kao i kanadskog astronauta Jeremyja Hansena, obukli su se u narančasta svemirska odijela i vozili se u vozilima za prijevoz posade od Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building do lansirne rampe 39 -B.

Suha vožnja je provedena kako bi se demonstrirale normalne procedure lansiranja na dan u pripremi za misiju, koja bi mogla biti lansirana već u studenom 2024. Misija Artemis II bit će prvi let s posadom na NASA-inoj snažnoj raketi Space Launch System, s astronautima koji će se voziti u Orionu svemirska kapsula. Planirano je da misija bude 10-dnevno putovanje oko Mjeseca, ali nema planova za slijetanje na Mjesec.

Misija Artemis III, koja planira vratiti ljude na površinu Mjeseca po prvi put od 1972. godine, oslanjat će se na SpaceX-ovu svemirsku letjelicu Starship kao sustav za slijetanje ljudi. Međutim, svemirska letjelica Starship još uvijek je u razvoju i očekuje se da će biti spremna do prosinca 2025. godine.

Misija Artemis II uslijedit će nakon uspješnog testnog leta Artemisa I bez posade, koji je pomaknuo granice svemirske letjelice Orion kako bi se osigurala sigurnost ljudskih putnika. Kapsula Orion i europski servisni modul za Artemis II već su u svemirskom centru Kennedy, ali neće biti spremni do travnja. Pogonski pojačivač s jezgrom čeka transport iz NASA-inog pogona za montažu Michoud, dok se dva pojačivača na čvrsta raketa prevoze vlakom iz Utaha.

NASA-ini tehničari počeli su povezivati ​​četiri motora RS-25, koji su pretvoreni iz programa Space Shuttle, na bazu jezgre. Očekuje se da će središnji stupanj stići u studenom, a slaganje Space Launch Systema počet će u veljači 2024. u zgradi za montažu vozila Kennedy Space Centera.

