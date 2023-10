NASA-ina misija Psyche: Istraživanje asteroida bogatog metalima

By

NASA je nedavno lansirala misiju Psyche, svemirsku letjelicu koja putuje do asteroidnog pojasa kako bi proučavala asteroid poznat kao Psyche. Vjeruje se da je ovaj asteroid bogat metalima, što ga čini jedinstvenim predmetom proučavanja za znanstvenike. Cilj misije je steći uvid u sastav i jezgru planeta sličnih našem.

David Lawrence, glavni član stručnog osoblja Laboratorija za primijenjenu fiziku Sveučilišta Johns Hopkins, glavni je istraživač za jedan od instrumenata na svemirskoj letjelici Psyche. Instrument, spektrometar gama zraka i neutrona, pomoći će u analizi sastava asteroida.

Nilski konji: snažne čeljusti, neučinkovito žvakanje

Unatoč svojim snažnim čeljustima i zastrašujućim zubima, nilski konji su iznenađujuće neučinkoviti žvakači. Studija objavljena u časopisu PLOS One otkriva da se nilski konji bore s pokretima mljevenja potrebnim za učinkovito žvakanje hrane. Čini se da je njihova sposobnost žvakanja žrtvovana u korist korištenja čeljusti za borbu.

Marcus Clauss, profesor sa Sveučilišta u Zürichu, i njegovi kolege proveli su studiju. Otkrili su da nilski konji imaju jedinstvene kvalitete koje im omogućuju da ispolje silu čeljustima, ali ne i žvakanje u tradicionalnom smislu.

Sinkronizirajuća moć glazbe

Slušanje glazbe ne samo da donosi zadovoljstvo, već stvara i zajednička iskustva među slušateljima. Studija koju je proveo Wolfgang Tschacher, psiholog sa Sveučilišta u Bernu, otkriva da ljudi koji posjećuju koncerte klasične glazbe sinkroniziraju svoje pokrete, otkucaje srca i disanje. Ova sinkronizacija je duboko ukorijenjena u našoj evolucijskoj prošlosti.

Tschacher je koristio nosive senzore i tehnologiju snimanja pokreta za mjerenje odgovora publike na koncertu. Njegovo istraživanje, objavljeno u Scientific Reports, daje uvid u duboki utjecaj glazbe na ljudske fiziološke procese i kolektivna iskustva.

Cikade: rastući utjecaj na ekosustav

Povremeno pojavljivanje cvrčaka svakih 17 godina ima značajne posljedice za šumske ekosustave. Istraživanje koje je provela biologinja Zoe Getman-Pickering sa Sveučilišta George Washington pokazuje da kada se pojave cikade, one predstavljaju obilan izvor hrane za razne životinje, uključujući ptice. To dovodi do smanjenja grabežljivosti ptica na gusjenice, što rezultira većim oštećenjem lišća na hrastovim stablima.

Studija, objavljena u Scienceu, naglašava složene kaskadne učinke koje cikličko bujanje populacije cvrčaka ima na ekosustav.

Rudarstvo u dubokom moru: vaganje rizika i koristi

Postoji sve veći komercijalni interes za iskopavanje vrijednih metala iz dubokog oceanskog dna. Međutim, nedavne ekspedicije također su otkrile da su dubokomorski ekosustavi dom rijetkim i delikatnim oblicima života. Istraživači koji istražuju hidrotermalne izvore bogate mineralima u Tihom oceanu otkrili su podzemna špiljska staništa koja vrve životom. Ta bi staništa potencijalno mogla biti povezana, što ukazuje na potrebu za daljnjim istraživanjem prije nego što se započne bilo kakva rudarska aktivnost.

U drugoj vrsti okoliša, zvanim polimetalni noduli, vrijedni minerali rasuti su po morskom dnu. Muriel Rabone iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu i njezini kolege procjenjuju da bi moglo postojati tisuće nepoznatih vrsta koje žive na i u blizini ovih kvržica. Studija, objavljena u Current Biology, naglašava važnost razumijevanja ovih ekosustava prije iskorištavanja njihovih potencijalnih resursa.

