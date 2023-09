NASA-in helikopter za Mars postavlja novi visinski rekord na Crvenom planetu

By

NASA-in Marsov helikopter Ingenuity postigao je novi rekord leta na crvenom planetu. Tijekom svog 59. leta Ingenuity je dosegao visinu od 20 metara, nadmašivši svoj prethodni rekord za 6 metara.

Najnovije postignuće Ingenuityja najavio je NASA-in Laboratorij za mlazni pogon (JPL), koji nadzire misiju koja također uključuje rover Perseverance. Let je prvenstveno bio usmjeren na poticanje Ingenuityja da postigne novi visinski rekord, jer je sletio na isto mjesto odakle je i poletio.

Od svog prvog leta u travnju 2021., Ingenuity je značajno napredovao. Tijekom svog početnog leta lebdio je 3 metra iznad Marsove površine 39.1 sekundu, dokazujući da može ostvariti motorni let unatoč tankoj Marsovoj atmosferi. U kasnijim letovima Ingenuity je ostao u zraku čak 169.5 sekundi, prešao udaljenosti do 709 metara i postigao brzinu do 15 mph (6.5 metara u sekundi).

Učinak Ingenuityja premašio je očekivanja, s helikopterom koji pomaže roveru Perseverance snimajući snimke iz zraka za planiranje rute u krateru Jezero. Nadalje, Ingenuity je pokazao svoju otpornost oporavljajući se od raznih tehničkih problema usput.

NASA planira upotrijebiti znanje stečeno od Ingenuityja za razvoj naprednijih verzija helikoptera za buduće misije na Mars, a potencijalno čak i za misije izvan crvenog planeta.

