Rizik od asteroida blizu Zemlje: NASA-ini napori planetarne obrane

NASA-in Odjel za planetarnu obranu odgovoran je za praćenje i otkrivanje asteroida koji bi potencijalno mogli pogoditi Zemlju i uzrokovati široku devastaciju. Iako se zadatak može činiti zastrašujućim, nedavni napredak u tehnologiji omogućio je praćenje i identifikaciju ovih objekata blizu Zemlje.

The latest infographic released by NASA sheds light on the current population of near-Earth asteroids. As of August 2023, there are approximately 32,000 known asteroids in close proximity to our planet. Detecting these asteroids is challenging, as they do not emit their own light. Instead, telescopes rely on sunlight reflecting off their surfaces to spot them.

Napori da se pronađu i prate ovi asteroidi bili su impresivni, s više od 405 milijuna promatranja dostavljenih od strane amatera i profesionalnih astronoma Centru za manje planete, središnjem središtu NASA-ine strategije planetarne obrane. Međutim, infografika otkriva uznemirujuću činjenicu: od tih 32,000 asteroida bliskih Zemlji, više od 10,000 ih je veće od 140 metara u promjeru. Ako se bilo koji od njih sudari sa Zemljom, potencijalno bi mogao izbrisati čitave gradove.

Kako bismo razmjere razaranja stavili u perspektivu, procjenjuje se da je meteor iz Čeljabinska koji je pogodio Rusiju 2013. imao najviše 20 metara u promjeru. Asteroid sedam puta veći bio bi još razorniji, vjerojatno bi dosegnuo tlo i prouzročio široku devastaciju. Ovisno o mjestu udara, takav bi asteroid potencijalno mogao odnijeti milijune života.

Unatoč trenutačnom nedostatku poznatih asteroida koji se sudare sa Zemljom, najalarmantnija statistika u infografici je da NASA-ini stručnjaci vjeruju da smo otkrili samo manje od polovice asteroida blizu Zemlje ove veličine. Procjenjuje se da postoji više od 14,000 140 asteroida širine 50 metara koje tek treba identificirati, zajedno s oko 1 asteroida širine XNUMX kilometar.

Planetarna obrambena zajednica, koja se sastoji od raznih organizacija, predana je poboljšanju našeg razumijevanja ovih potencijalnih prijetnji. Infografika služi kao podsjetnik na hitnost nastavka potrage i praćenja ovih asteroida blizu Zemlje. Svaki napor, uključujući širenje informacija putem infografika, može potaknuti pojedince da se pridruže lovu na ove potencijalno opasne nebeske objekte.

