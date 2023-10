Znanstvenici otkrivaju kako Zemljini plemeniti metali ostaju blizu površine

By

Znanstvenici su otkrili razlog zašto se plemeniti metali kao što su zlato, platina i paladij nalaze u blizini Zemljine površine, unatoč njihovoj gustoći koja sugerira da su potonuli do srži. Istraživači su otkrili da su ti metali ostali zarobljeni u poluotopljenom kamenu nakon sudara masivnog svemirskog kamenja sa Zemljom. Prisutnost tih plemenitih metala u blizini površine dugo je zbunjivala znanstvenike, no vjeruje se da su sletjeli na Zemlju tijekom sudara s velikim svemirskim kamenjem ubrzo nakon formiranja planeta. Međutim, umjesto da potonu u jezgru, ti su metali prodrli kroz plašt i ostali zarobljeni u stijeni koja se skrućuje, dopuštajući im da ostanu blizu površine.

U nedavnoj studiji znanstvenici su simulirali drevne udare na ranu Zemlju kako bi shvatili zašto ti plemeniti metali nisu potonuli do srži. Otkrili su da kada se ogromna svemirska stijena, potencijalno veličine Mjeseca, sudari sa Zemljom, stvorila je ocean rastaljene magme koji je prodro kroz plašt. Ispod ovog oceana magme bilo je područje napola otopljene, napola čvrste stijene. Metali iz udarne glave postupno su prožimali ovo napola rastaljeno područje, miješajući se s plaštom. Umjesto da potone izravno u jezgru, omotač prožet metalom se skrutio, usput zarobivši komadiće metala.

Tijekom milijardi godina, bućkanje i konvekcija u plaštu približili su ove metale kori, čineći ih dostupnima za rudarske operacije. Ovo otkriće baca svjetlo na porijeklo i obilje plemenitih metala na Zemlji, objašnjavajući kako su završili blizu površine. Osim toga, moguće je da su ta metalima bogata područja u plaštu i danas vidljiva na seizmičkim slikama Zemljine unutrašnjosti.

Daljnja bi istraživanja mogla uključivati ​​simuliranje sličnih utjecaja na druge zemaljske planete poput Marsa ili Venere kako bi se razumjelo kako bi ovaj proces funkcionirao na različitim svjetovima. Ova studija pruža dragocjene uvide u geološke procese koji su oblikovali naš planet i raspodjelu plemenitih metala.

Izvori:

– Proceedings of the National Academy of Sciences