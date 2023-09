By

Sažetak: Istraživači Senckenberg Centra za istraživanje bioraznolikosti i klime u Frankfurtu (SBiK-F) razvili su alat za podršku odlučivanju koji pomaže u odabiru zaštićenih područja kako bi se postigao cilj proglašenja najmanje 30% kopnenih i morskih područja prirodnim rezervatima do 2030. Alat omogućuje ponderiranje i usporedbu različitih ciljeva očuvanja na globalnoj razini, pomažući donositeljima odluka da daju prioritet područjima koja su najkorisnija za ciljeve bioraznolikosti. Proces odabira zaštićenih područja je složen jer moraju ispuniti više ciljeva, poput zaštite klime i očuvanja bioraznolikosti, što može dovesti do sukoba između različitih interesnih skupina. Alat koji su razvili istraživači nudi fleksibilan i transparentan pristup odabiru zaštićenih područja na temelju višestrukih ciljeva, ističući sinergije i proturječne ciljeve. Korištenjem ovog alata donositelji odluka mogu donositi transparentne i informirane odluke o tome kojim područjima dati prioritet za očuvanje. Istraživači se nadaju da će njihov alat doprinijeti unapređenju očuvanja bioraznolikosti i zaštite klime pomažući u odabiru i konfiguraciji zaštićenih područja. Ovo istraživanje podupire ciljeve postavljene tijekom Svjetske konferencije o prirodi u prosincu 2022.

Izvori: Alke Voskamp et al, Korištenje alata za potporu odlučivanju s više ciljeva za odabir zaštićenih područja, Jedna Zemlja (2023.). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009