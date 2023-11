Nove prekretnice postignute na sazivu jeseni 2023.: Slavljenje pionira znanosti i umjetnosti

Tijekom okupljanja u jesen 2023. održanog na Place des Arts, približno 1,000 studenata prošetalo je pozornicom Salle Wilfrid-Pelletier kako bi primili svoje zaslužene diplome. Sveučilište je ovom prilikom odalo priznanje istaknutim pojedincima za njihov izuzetan doprinos znanosti i umjetnosti.

Jedna takva osoba kojoj je odana počast tijekom jutarnje ceremonije bila je MiMi Aung, kojoj je uručena prestižna doktorica znanosti, honoris causa. Aung, pionirski svemirski inženjer, ušao je u povijest dok je radio u NASA-inom Laboratoriju za mlazni pogon (JPL). Vodila je stvaranje i uspješan let prve letjelice u povijesti koja je postigla pogonski i kontrolirani let na drugom planetu. Revolucionarna letjelica nazvana "Ingenuity" poletjela je u tankoj atmosferi Marsa i ostala u zraku impresivnih 39 sekundi. Usporedno, prvi let braće Wright na Zemlji trajao je samo 12 sekundi. Aungina domišljatost dovela je do preko 60 uspješnih misija za “Ingenuity” u proteklih nekoliko godina. Proširujući svoje horizonte, Aung se nedavno pridružila Amazonovom Projektu Kuiper kao direktorica tehničkog upravljanja programom, gdje ima za cilj povećati globalni širokopojasni pristup internetu putem satelitske mreže u niskoj Zemljinoj orbiti.

U poslijepodnevnoj ceremoniji saziva, Sveučilište je odalo Robertu Houleu, umjetniku i diplomantu McGilla, cijenjenu titulu doktora prava, honoris causa. Houleovo putovanje kao preživjelog u rezidencijalnoj školi dovelo ga je do pronalaska utjehe i izražavanja kroz slikanje i crtanje. Tijekom posljednjih pet desetljeća razvio se u jednu od istaknutih figura suvremene kanadske umjetnosti. Houle je posvetio svoj život zagovaranju priznavanja domorodačkih umjetnika i uspostavljanju domorodačkog vodstva unutar akademskih i kulturnih institucija. Naime, postao je prvi kustos suvremene domorodačke umjetnosti u Kanadskom muzeju civilizacije, a bio je i prvi profesor domorodačkih studija na Ontario College of Art and Design. Houleov izniman doprinos kanadskoj umjetnosti donio mu je brojna priznanja, uključujući Memorijalnu nagradu Janet Braide za izvrsnost u kanadskoj povijesti umjetnosti, koju je osvojio dvaput.

Saziv jeseni 2023. slavio je uspjehe ovih izvanrednih pojedinaca koji su pomaknuli granice znanosti i umjetnosti. Njihovi utjecajni doprinosi nedvojbeno će nadahnuti buduće generacije da dosegnu nove visine i stvore vlastitu trajnu ostavštinu.

