SpaceX Falcon 9 uspješno lansirao 21 Starlink satelit iz baze svemirskih snaga Vandenberg

Rano jutros raketa SpaceX Falcon 9 poletjela je iz baze svemirskih snaga Vandenberg u Kaliforniji, uspješno isporučivši 21 Starlink satelit u orbitu. Ovo lansiranje označava prvu od dvije Starlink misije isporuke planirane za taj dan.

Raketa Falcon 9, pokretana s devet motora Merlin 1D, poletjela je u 1:23 ujutro po pacifičkom vremenu. Nakon polijetanja sa svemirskog lansirnog kompleksa 4 East (SLC-4E), raketa je krenula na jugoistočnu putanju. Ovo je lansiranje značajno jer je to 22. misija koju je SpaceX izveo sa Zapadne obale ove godine, kao i 75. orbitalno lansiranje u 2023. za tvrtku.

Jedan značajan aspekt ove misije je ponovna uporaba pojačivača prvog stupnja. Ovaj konkretni booster je izvršio 16 letova, nakon što je prethodno bio zaposlen u misijama kao što su Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, i više. Nakon glavne faze sagorijevanja, koja je trajala otprilike dvije i pol minute, prvi stupanj uspješno je sletio na dron nazvan 'Of Course I still Love You' u Tihom oceanu.

Raspoređivanje 21 V2 Mini Starlink satelita planirano je za oko sat vremena nakon lansiranja. Ovi sateliti su sljedeća generacija svemirskih letjelica Starlink, opremljenih nadograđenim antenama i većim solarnim pločama. U usporedbi sa svojim prethodnicima, V2 Mini sateliti imaju kapacitet za isporuku četiri puta veće propusnosti. Današnje predstavljanje označava 28. put da je model V2 Mini korišten od njegovog predstavljanja ranije ove godine.

Uz ovo lansiranje, još jedna raketa Falcon 9 trebala bi poletjeti kasnije danas sa postaje Cape Canaveral Space Force na Floridi. Ova misija nosit će rekordan teret od 23 V2 Mini Starlink satelita, što je najveći broj koji će biti raspoređen u jednoj misiji.

Jasno je da SpaceX nastavlja značajno napredovati u svojoj konstelaciji satelita Starlink, dodatno proširujući svoju globalnu širokopojasnu pokrivenost i utirući put poboljšanoj internetskoj povezanosti diljem svijeta.

definicije:

– Falcon 9: Dvostupanjska orbitalna raketa koju je razvio i proizveo SpaceX za prijevoz satelita i svemirskih letjelica u svemir.

– Starlink: Satelitska internetska konstelacija koju gradi SpaceX koja osigurava globalnu širokopojasnu pokrivenost.

– Baza svemirskih snaga Vandenberg: Baza svemirskih snaga Sjedinjenih Država smještena sjeverozapadno od Lompoca u Kaliforniji.

– Orbitalno lansiranje: proces slanja rakete ili svemirske letjelice u orbitu oko nebeskog tijela.

Izvori:

– SpaceX (URL nije naveden)

– Baza svemirskih snaga Vandenberg (URL nije naveden)