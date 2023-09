Mitsubishi Heavy Industries lansira XRISM i SLIM na raketi H-IIA F47

By

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) uspješno je lansirao misiju X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) i Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) na H-IIA lansirnom vozilu br. 47 (H-IIA F47) iz Svemirski centar Tanegashima. Lansiranje je obavljeno u 8:42:11 ujutro 7. rujna 2023. po japanskom standardnom vremenu. Obje su se misije odvojile od lansirne rakete prema planu.

XRISM je značajna misija koju vodi japanska svemirska agencija JAXA, a usmjerena je na proučavanje emisija rendgenskih zraka nebeskih tijela. Njegov primarni cilj je bolje razumijevanje strukture i evolucije svemira promatranjem X-zraka iz crnih rupa, neutronskih zvijezda i klastera galaksija. XRISM kombinira snimanje i spektroskopiju kako bi pružio revolucionarne uvide u različita znanstvena područja.

SLIM, s druge strane, ima za cilj istražiti Mjesečevu površinu i demonstrirati mogućnosti preciznog slijetanja. Postizanjem visoke razine preciznosti pri slijetanju na Mjesec, SLIM može utrti put ciljanim znanstvenim istraživanjima i sigurnom postavljanju budućih lendera s posadom i bez posade u područja od interesa. Misija uključuje napredne tehnologije navođenja, navigacije i kontrole kako bi se izbjegle prepreke tijekom spuštanja.

SLIM-ovo namjeravano mjesto slijetanja je regija Procellarum KREEP Terrane na Mjesecu, koja je znanstveno zanimljiva zbog prisutnosti specifičnih lunarnih stijena koje nude uvid u Mjesečevu vulkansku aktivnost i geološku povijest. SLIM-ov kompaktni dizajn pokazuje JAXA-in naglasak na učinkovitim i pametnim istraživačkim misijama, služeći kao model za buduće male lunarne misije.

Sve u svemu, uspješno lansiranje XRISM-a i SLIM-a označava značajan napredak u razumijevanju rendgenskih emisija nebeskih objekata i istraživanju Mjesečeve površine s mogućnostima preciznog slijetanja.

definicije:

– XRISM: misija X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, svemirska misija usmjerena na proučavanje emisija X-zraka iz nebeskih tijela.

– SLIM: Smart Lander for Investigating Moon, misija s ciljem demonstracije mogućnosti preciznog slijetanja na Mjesec.

– JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, japanska svemirska agencija odgovorna za razne aktivnosti vezane uz istraživanje svemira, razvoj tehnologije i lansiranje satelita u orbitu.

Izvori:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Japanska agencija za istraživanje svemira (JAXA)