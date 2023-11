Povećanje prirodnog izdvajanja ugljika: uloga kvalitete zraka

By

Nova studija koju je proveo istraživački tim predvođen Institutom za znanost Carnegie rasvijetlila je kako onečišćenje zraka utječe na sposobnost biljaka da fotosintezom uklone ugljični dioksid iz atmosfere. Nalazi, objavljeni u Proceedings of the National Academy of Sciences, naglašavaju značajan utjecaj onečišćenja česticama na produktivnost ekosustava i naglašavaju potencijalne prednosti poboljšane kvalitete zraka.

Biljke imaju ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena putem fotosinteze. Pretvarajući sunčevu svjetlost u kemijsku energiju, apsorbiraju ugljični dioksid iz zraka i pohranjuju ga kao biološku tvar. Međutim, čestice aerosola, proizvedene ljudskim aktivnostima kao što su putovanje na posao i izgaranje fosilnih goriva, mogu umanjiti ovaj vitalni proces. Te čestice ne samo da doprinose lošoj kvaliteti zraka i zdravstvenim problemima ljudi, već i raspršuju ili apsorbiraju sunčevu svjetlost, slično kao u sjeni, ometajući rast biljaka.

Koristeći satelitska mjerenja, istraživači su uočili korelaciju između fotosintetske aktivnosti i onečišćenja aerosolom. Otkrili su da biljke hvataju više ugljika vikendom i tijekom karantina COVID-19 kada je industrijska proizvodnja smanjena, a putovanje na posao ograničeno. Ovo sugerira da bi smanjenje onečišćenja česticama tijekom cijelog tjedna moglo potencijalno povećati prirodno vezivanje ugljika u biljkama.

Održavanjem razina fotosintetske aktivnosti tijekom vikenda, procjenjuje se da bi se između 40 i 60 megatona ugljičnog dioksida moglo ukloniti iz atmosfere svake godine. Osim toga, ovo smanjenje onečišćenja moglo bi povećati poljoprivrednu produktivnost bez potrebe za dodatnim zemljištem. Ovi nalazi imaju značajne političke implikacije za vlade koje imaju za cilj smanjiti zagađenje ugljikom i postići klimatske ciljeve.

Uvidi studije u tjedni ciklus fotosintetske aktivnosti i njen odnos s aerosolnim onečišćenjem daju svježu perspektivu o važnosti kvalitete zraka u poboljšanju prirodne sekvestracije ugljika. Poboljšanje kvalitete zraka ne samo da koristi ljudskom zdravlju, već pridonosi i borbi protiv klimatskih promjena. Ovo istraživanje naglašava potrebu za kontinuiranim naporima za suzbijanje onečišćenja česticama i davanje prioriteta održivim praksama kako bi se maksimizirao potencijal biljaka u smanjenju emisija ugljika.

PITANJA I ODGOVORI

1. Što je fotosinteza?

Fotosinteza je proces kojim biljke pretvaraju sunčevu svjetlost u kemijsku energiju. Oni apsorbiraju ugljični dioksid iz zraka i iskorištavaju ga za proizvodnju ugljikohidrata i masti, dok kao nusproizvod ispuštaju kisik.

2. Kako onečišćenje zraka utječe na fotosintezu?

Onečišćenje zraka, posebice onečišćenje česticama uzrokovano česticama aerosola, može spriječiti fotosintezu. Te čestice mogu umanjiti kvalitetu zraka, negativno utjecati na zdravlje biljaka i smanjiti njihovu sposobnost da apsorbiraju sunčevu svjetlost i učinkovito obavljaju fotosintezu.

3. Koje su implikacije poboljšane kvalitete zraka na vezivanje ugljika?

Poboljšana kvaliteta zraka može dovesti do povećanog vezivanja ugljika u biljkama. Smanjenjem onečišćenja česticama tijekom cijelog tjedna, slično razinama promatranim vikendima, procjenjuje se da bi se između 40 i 60 megatona ugljičnog dioksida godišnje moglo ukloniti iz atmosfere, što bi pomoglo u borbi protiv klimatskih promjena.

4. Kako ovo istraživanje pridonosi održivosti poljoprivrede?

Razumijevanje utjecaja aerosolnog onečišćenja na fotosintezu pruža vrijedne uvide za održivost poljoprivrede. Davanjem prioriteta poboljšanoj kvaliteti zraka, poljoprivredna produktivnost može se povećati bez potrebe za dodatnim zemljištem, usklađujući se s naporima da se smanji ugljični otisak i postignu nulte neto emisije u poljoprivredi.