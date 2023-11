Nova saznanja o spektakularnim prstenovima Saturna

By

Pomrčine Sunca na Saturnu razotkrile su intrigantna otkrića o poznatom sustavu prstenova koji okružuju plinovitog diva. Zahvaljujući podacima dobivenim tijekom ovih kozmičkih događaja, znanstvenici su stekli novo razumijevanje zagonetnih prstenova koji su stoljećima fascinirali astronome.

Nedavno objavljen rad u prestižnom časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society baca svjetlo na ovo istraživanje. Studija istražuje sposobnost apsorpcije svjetlosti Saturnovih prstenova, koji se sastoje od približno 98% leda i protežu se do nevjerojatne udaljenosti od 87,000 milja od planeta. Iznenađujuće, te su prstenaste formacije zapanjujuće tanke, s debljinom manjom od jedne milje.

Tijekom pomrčine Sunca na Saturnu, NASA-ina svemirska letjelica Cassini, koja je marljivo kružila oko Saturna između 2004. i 2017., našla se u sjeni koju su bacali veličanstveni prstenovi. Ovo je znanstvenicima pružilo jedinstvenu priliku da izmjere prozirnost Saturnovih prstenova analizom količine sunčeve svjetlosti koja dopire do Cassinijevih instrumenata.

Iako ovo nisu bile prirodne pomrčine uzrokovane nebeskim poravnanjima, samom Saturnu nisu strane prave pomrčine Sunca koje su izazvali mjeseci Epimetej i Pandora. “Lažne” pomrčine svemirske letjelice pomogle su istraživačima da prikupe vrijedne uvide u proces.

Procjenom varijacija podataka primljenih tijekom tih pomrčina, istraživači su došli do značajnog otkrića. "Primijetili smo izravnu korelaciju između varijacija podataka i količine sunčeve svjetlosti koja je prošla kroz svaki prsten", objasnio je George Xystouris, doktorant na Sveučilištu Lancaster. Koristeći ove informacije, Xystouris i njegov tim uspjeli su izračunati optičku dubinu Saturnovih prstenova, pokazujući količinu svjetlosti koju prstenovi apsorbiraju. Iznenađujuće, njihovi su se izračuni savršeno uskladili sa slikama prstenastog sustava visoke rezolucije.

Dok gledamo u budućnost, predviđamo postupni nestanak Saturnovih veličanstvenih prstenova. Nedavne studije pokazuju da ove zadivljujuće strukture nisu starije od 400 milijuna godina i da se očekuje da će nestati u sljedećih 100 milijuna godina pod gravitacijskim utjecajem Saturna. Međutim, u bliskoj budućnosti njihova će se vidljivost suočiti s drugačijim izazovom. Do 2025. Zemljin pogled na prstenove znatno će se smanjiti, jer će se nagnuti rubom prema našem planetu, čineći ih gotovo nevidljivima. Srećom, ova će pomrčina biti privremena, jer će se prstenovi postupno naginjati natrag prema Zemlji, obnavljajući svoj sjaj i postajući sve istaknutiji do 2032. godine.

Saturnovi prstenovi i dalje osvajaju maštu čovječanstva, služeći kao stalni podsjetnik na ljepotu i misterije koji leže u našem golemom svemiru. Dakle, podignimo pogled prema nebesima, prihvaćamo čuda koja čuvaju i cijenimo trenutke nebeske veličine koje nude.

Često postavljana pitanja (FAQ)

P: Od čega su napravljeni Saturnovi prstenovi?



O: Saturnovi prstenovi uglavnom se sastoje od čestica leda, s malom količinom kamenih krhotina.

P: Koliko su debeli Saturnovi prstenovi?



O: Saturnovi prstenovi su nevjerojatno tanki, debljine manje od jedne milje.

P: Hoće li Saturnovi prstenovi nestati?



O: Prema NASA-i, Saturnovi prstenovi imaju procijenjeni životni vijek od oko 100 milijuna godina i na kraju će biti povučeni u planet svojom gravitacijom.

P: Zašto će Saturnove prstenove u budućnosti biti teže vidjeti?



O: Zbog orbitalnog gibanja Saturna, Zemljin pogled na prstenove se mijenja dok se čini da se otvaraju i zatvaraju. Do 2025. prstenovi će biti nagnuti rubom prema Zemlji, što će ih učiniti gotovo nemogućima za promatranje. Međutim, postupno će se nagnuti natrag prema Zemlji i postati vidljiviji do 2032. godine.

P: Koliko su stari Saturnovi prstenovi?



O: Nedavne studije pokazuju da su Saturnovi prstenovi relativno mladi, s procijenjenom starošću manjom od 400 milijuna godina.