Brian May, astrofizičar i gitarist Queena, pomaže NASA-i u mapiranju asteroida Bennu

Brian May, legendarni vodeći gitarist grupe Queen, pridonio je NASA-inoj misiji mapiranja i dohvaćanja uzorka s asteroida Bennu. May, koja ima doktorat iz astrofizike, surađivala je sa znanstvenicom Claudijom Manzoni na stvaranju realističnih 3D slika svemirskih misija. Koristeći ove slike, May je pomogla mapirati Bennu i pronaći sigurnu zonu slijetanja za sondu OSIRIS-REx koja je prikupila uzorak.

Suradnja je započela kada je May poslala stereo uređaje - 3D slike napravljene od slika misije OSIRIS-REx - direktoru misije Danteu Lauretti. Lauretta je bila zadivljena kvalitetom stereo uređaja i prepoznala je njihov potencijal u lociranju mjesta slijetanja za uzorak. May, Manzoni, Lauretta i drugi radili su zajedno na projektu, što je rezultiralo knjigom "Bennu 3-D, Anatomija asteroida".

Ovo nije Mayin prvi angažman u NASA-i. Godine 2015. radio je kao znanstveni suradnik na misiji New Horizons koja je istraživala Pluton. May je poznat ne samo po svojim doprinosima astrofizici, već i kao tekstopisac mnogih hitova grupe Queen, uključujući “We Will Rock You” i “I Want It All”.

Mayina strast za svemirom i znanošću očita je u njegovoj aktivnoj ulozi u NASA-inim misijama. Njegova stručnost i kreativnost kao astrofizičara i gitarista i dalje ostavljaju utjecaj na tom području.

