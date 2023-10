Moderne primjene origamija u svemiru, inženjerstvu, matematici i medicini

By

Origami, drevni oblik umjetnosti koji uključuje savijanje papira, pronašao je inovativne primjene u nekoliko područja uključujući svemir, inženjerstvo, matematiku i medicinu. Jedan pionir u korištenju origamija u takvim primjenama je kanadski zrakoplovni inženjer, Manan Arya.

Arya je posvećena rješavanju izazova blokiranja zvjezdane svjetlosti u svemiru koji vrvi nezamislivim brojem zvijezda – do septilijuna. U nedavnom intervjuu s Ericom Sorensenom za The New Reality, Arya je detaljno opisala kako se origami može koristiti u budućim istraživanjima svemira.

Koncept origamija korišten je za razvoj struktura koje se mogu kompaktno rasklopiti i presavijati, čime se optimizira korištenje prostora u svemirskim letjelicama. Ove sklopive strukture mogu se učinkovito rasporediti tijekom različitih faza svemirske misije, pružajući učinkovita rješenja za skladištenje, transport i postavljanje.

Nadalje, principi origamija koriste se u inženjerstvu za rješavanje složenih problema. Primjenom njegovih tehnika sklapanja, inženjeri razvijaju nove metode za projektiranje i konstruiranje različitih struktura. To uključuje stvaranje ploča koje se mogu širiti i skupljati, omogućujući veću fleksibilnost i prilagodljivost u nizu aplikacija.

Matematički aspekti Origamija također pridonose rješavanju složenih problema. Njegovi geometrijski principi omogućuju matematičarima da razviju nove algoritme i formule, pomažući u napretku polja kao što su geometrija, simetrija i optimizacija.

Štoviše, medicinsko područje prihvatilo je origami za dizajn inovativnih medicinskih uređaja i kirurških alata. Ovi su uređaji često inspirirani načelima sklapanja origamija, što omogućuje kompaktnost tijekom transporta i proširenje za upotrebljivost tijekom medicinskih postupaka.

Primjene origamija u svemiru, inženjerstvu, matematici i medicini tek se pojavljuju, ali imaju ogroman potencijal za budući napredak. Dok istraživači i inženjeri nastavljaju istraživati ​​mogućnosti ove drevne umjetničke forme, mogućnosti za korištenje origamija u raznim industrijama su neograničene.

