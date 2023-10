Prednosti guma s dušikom u rudarstvu

By

Rudarski operateri suočeni su sa stalnim izazovom održavanja produktivnosti uz osiguranje sigurnosti svojih posada u izazovnim radnim uvjetima. Velika rudarska vozila, poput utovarivača i tegljača, igraju središnju ulogu u ovim problemima i zahtijevaju gume koje su učinkovite i sigurne.

Sigurnost guma je od najveće važnosti u rudarskoj industriji. Gume na rudarskim vozilima moraju osigurati stabilnost i trakciju za pomicanje materijala i spriječiti nezgode. Međutim, težina i snaga ovih strojeva mogu dovesti do kvara na gumama, što može uzrokovati probleme, pa čak i opasnost od eksplozije. Trenutno su gume rudarskih vozila često napunjene zrakom koji sadrži kisik, što povećava rizik od puknuća ili eksplozije izazvane iskrom.

Jedno od rješenja za smanjenje ovog rizika je punjenje guma rudarskih vozila dušikom umjesto zrakom. Dušik se već koristi u osobnim vozilima za održavanje tlaka u gumama i povećanje učinkovitosti goriva, a nudi i dodatnu prednost povećane sigurnosti u rudarskim vozilima. Kada su gume napunjene dušikom, rizik od eksplozije je značajno smanjen.

Dušik pruža nekoliko izravnih prednosti za gume rudarskih vozila. To dovodi do sporijeg gubitka tlaka i manje korozije metalnih dijelova gume uzrokovane vodenom parom. To znači poboljšanu sigurnost za radnike i rudare.

Osim toga, dušik pomaže produljiti životni vijek guma usporavanjem ispuhavanja. Iako i kisik i dušik mogu prodrijeti kroz stijenku gume, dušik to čini četiri puta sporije od kisika i preko 100 puta sporije od vodene pare. To može rezultirati povećanjem životnog vijeka gume za 10%.

Kvar na gumama može dovesti do prekida rada i značajnih zastoja. Dušik pomaže održavati gume optimalno napuhanim, smanjujući savijanje i trenje, što smanjuje rizik od pregrijavanja i kvara gume. Također povećava učinkovitost goriva, jer je gubitak dušika sporiji u usporedbi s kisikom.

Gume rudarskih vozila predstavljaju sigurnosnu opasnost zbog svoje veličine, mase i tlaka. Punjenje ovih guma kisikom povećava rizik od požara guma, posebno u podzemnim rudnicima. Gume punjene dušikom značajno smanjuju ovaj rizik.

Iako postoje izazovi u implementaciji sustava za napuhavanje dušika, kao što su troškovi i emisije visoki transport dušika do udaljenih rudarskih mjesta, postoje potencijalna rješenja. Neke tvrtke istražuju stvaranje dušika na rudarskim lokacijama, što bi omogućilo uštedu troškova i omogućilo korištenje dušika u drugim procesima rudarenja, kao što je suzbijanje metana u rudarstvu ugljena.

Iako upotreba guma s dušikom u rudarskim operacijama nije široko rasprostranjena, postaje sve popularnija, osobito u Južnoj Africi, gdje je postala industrijski standard. Generatori dušika isporučuju se rudarskim poslovima u raznim zemljama, a tehnologija je jednostavna za korištenje i jednostavna za instalaciju.

Zaključno, korištenje guma s dušikom u rudarskim radovima nudi brojne prednosti, prvenstveno u pogledu sigurnosti. Iako postoje izazovi koje treba prevladati, implementacija generatora dušika u podzemne rudnike mogla bi pružiti dodatne prednosti u smislu uštede troškova i poboljšanih procesa rudarenja.

