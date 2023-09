Ovaj planet pada kiša od dragog kamenja tijekom monsuna

By

U carstvu svemira, gdje se otkrivaju beskrajna čuda, astronomi su nedavno došli do revolucionarnog otkrića. Planet izvan našeg Sunčevog sustava, poznat kao WASP-121b, privukao je pažnju zbog nesvakidašnjeg fenomena – pada kiša dragocjenog dragog kamenja. Do ovog izvanrednog otkrića došli su istraživači s Massachusetts Institute of Technology koristeći NASA-in svemirski teleskop Hubble.

WASP-121b, veći od Jupitera, brzo se kreće oko svoje zvijezde domaćina, završavajući jednu orbitu u samo 30 sati zbog svoje blizine zvijezde. Smješten otprilike 850 svjetlosnih godina od Zemlje, ovaj planet se često naziva "vrućim Jupiterom". Međutim, ono što ga izdvaja je neobična pojava uočena na granici dana i noći.

Studija je započela kada su astronomi primijetili neobičnu aktivnost na prijelaznoj liniji između dana i noći na WASP-121b. Prethodna promatranja otkrila su odsutnost titana u atmosferi, dok je njegov kemijski rođak vanadij bio prisutan. Ta je neravnoteža izazvala pitanja budući da su ta dva elementa slična.

Daljnja istraga koju je proveo Mikal-Evans s Max Planck instituta za astronomiju otkrila je fascinantno otkriće. Ekstremne temperature na noćnoj strani planeta uzrokuju drastičan pad, što rezultira oborinama koje se sastoje od titana i aluminija. Kada se aluminij kombinira s elementima kao što su krom, željezo i titan, prolazi kroz transformaciju u dragocjeno drago kamenje poput rubina i safira.

Otkriće kiše dragog kamenja na WASP-121b proširuje naše razumijevanje raznolikosti i ljepote koja postoji u kozmosu. Služi kao podsjetnik na misterije koje čekaju da budu razotkrivene u svemiru.

