Novi izvor energije: prikupljanje električne energije iz molekularnog gibanja

Znanstvenici su otkrili obećavajući novi pristup proizvodnji električne energije korištenjem kretanja molekula. Iako se tehnologija energije valova već pokazala učinkovitim izvorom proizvodnje energije, istraživači su sada otkrili da čak i molekule u mirovanju posjeduju inherentnu energiju koja se može iskoristiti.

U članku objavljenom u časopisu APL Materials, istraživači su testirali uređaj za sakupljanje molekularne energije koji hvata energiju prirodnog gibanja molekula u tekućini. Uranjanjem nanonizova piezoelektričnog materijala u tekućinu, istraživači su uspjeli pretvoriti kretanje tekućine u stabilnu električnu struju. Ovo otkriće ima potencijal za proizvodnju značajne količine energije, s obzirom na ogromne količine zraka i tekućine na Zemlji.

Uređaj koristi cinkov oksid, piezoelektrični materijal, koji stvara električni potencijal kada doživi kretanje. Istraživači su usporedili kretanje niti cinkovog oksida s morskom travom koja se talasa u oceanu. Prednost ovog uređaja je što se ne oslanja ni na kakve vanjske sile, što ga čini čistim izvorom energije koji mijenja igru. Otvara mogućnost generiranja električne energije putem molekularnog toplinskog gibanja tekućina, koje se bitno razlikuje od tradicionalnog mehaničkog gibanja.

Primjene ove tehnologije su ogromne. Može se koristiti za napajanje nanotehnologija kao što su implantabilni medicinski uređaji. Uređaj se također može povećati na generatore pune veličine za proizvodnju energije na razini kilovata. Istraživači već rade na poboljšanju gustoće energije uređaja testiranjem različitih tekućina, piezoelektričnih materijala visokih performansi i novih arhitektura uređaja.

Ovo revolucionarno istraživanje pruža uzbudljiv put za proizvodnju električne energije koja ne ovisi o konvencionalnim vanjskim izvorima poput vjetra, hidroelektrane ili solarne energije. Sposobnost iskorištavanja inherentne energije molekula otvara nove mogućnosti za održiva i čista energetska rješenja u budućnosti.

