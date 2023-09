Važnost plina u disanju galaksije

By

Plin igra ključnu ulogu u životnom ciklusu galaksija. Dok su zvijezde i galaksije dugo bile u središtu astronomskih promatranja, istraživači su tek nedavno mogli vidjeti i bolje razumjeti značajan utjecaj plina na formiranje i evoluciju ovih kozmičkih struktura.

Pojam "plin" odnosi se na međuzvjezdani medij koji se nalazi između galaksija, kao i na cirkumgalaktički plin koji blisko okružuje galaksiju. Ove pojmove koriste astronomi za opisivanje različitih područja plina, ali ne postoji stroga granica između njih.

Astronomi su počeli otkrivati ​​zamršeni tok plina između galaksija, njihov cirkumgalaktički medij i međugalaktički medij. Ovaj tok igra vitalnu ulogu u regulaciji formiranja zvijezda, jer je kontinuirano disanje plina bitno za rađanje novih zvijezda. Kada taj tok prestane, prestaje i stvaranje zvijezda.

Proces disanja galaksije uključuje međuigru između zvijezda, gravitacije te temperature i gustoće plina. Kada je svemir nastao, plin se skupljao unutar galaksija i rađao zvijezde. Kako zvijezde umiru, one izbacuju plin natrag u okolni prostor, koji je u početku vruć i difuzan. Međutim, kako plin napušta galaksiju, on se hladi i povećava mu se gustoća. To omogućuje gravitaciji da povuče plin natrag u galaksiju, gdje se može urušiti i formirati nove zvijezde.

Astronomi su od 1960-ih uspjeli promatrati protok plina u i iz galaksija koristeći svjetlost udaljenih kvazara. Otkrili su da cirkumgalaktički plin u blizini galaksija ima veću metalnost, što ukazuje da je to rezultat plina koji izbacuju zvijezde. Plin u cirkumgalaktičkom mediju također djeluje kao izvor goriva za stvaranje zvijezda u galaksijama.

Istraživanja velikih razmjera otkrila su da je plin u cirkumgalaktičkom mediju do 1,000 puta gušći od plina koji se nalazi u međugalaktičkom mediju. Temperatura ovog plina kreće se od 10,000 1 do XNUMX milijun Kelvina, što ga čini i toplijim i hladnijim od međugalaktičkog plina. Međutim, proučavanje ulaznog plina izazovno je zbog signala koji se preklapaju sa signalima samih galaksija.

Uzrok istjecanja plina, koji je lakše uočiti, ostaje nejasan. To bi mogla biti posljedica supernova, zvjezdanih vjetrova ili čak povratnih informacija crnih rupa. Unatoč tome, bez obzira na specifični uzrok, protok plina na kraju prestaje, što dovodi do zaustavljanja stvaranja zvijezda u galaksijama. Jednom kada galaksija postane mirna, više neće formirati zvijezde i izgledat će crvene boje.

Iako još ima mnogo toga za naučiti o galaktičkom disanju, simulacije astronomima pružaju korisne uvide. FIRE simulacija, na primjer, modelira formiranje i evoluciju galaksija tijekom milijardi godina, dopuštajući istraživačima da vizualiziraju protok plina ui iz tih kozmičkih struktura.

Zaključno, plin je vitalna komponenta u procesu disanja galaksije. Razumijevanje uloge plina u formiranju zvijezda i životnog ciklusa galaksija ključno je za razumijevanje podrijetla zvijezda, planeta, pa čak i samog života.

