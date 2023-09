Novi pristup koristi mirise gljivica za odbijanje voćnih mušica i smanjenje upotrebe insekticida

By

U revolucionarnoj studiji, istraživači u SAD-u otkrili su da borovnice zaražene gljivicom Colletotrichum fioriniae ispuštaju mirise koji odbijaju pjegavu drozofilu, destruktivnu štetočinu bobičastog voća i trešanja. Ponovno stvarajući repelentnu aromu gljive, istraživači su uspjeli prevariti vinske mušice da vide zdravo voće kao zaraženo, nudeći potencijalnu alternativu tradicionalnoj uporabi insekticida.

Pjegava drozofila uporni je štetnik koji predstavlja značajnu prijetnju plodovima s tankom kožicom, što dovodi do znatnih ekonomskih gubitaka diljem svijeta. Konvencionalne metode kontrole štetočina uvelike se oslanjaju na upotrebu kemijskih sprejeva, ali oni su neučinkoviti protiv muha koje se skrivaju unutar voća tijekom većeg dijela njihovog životnog ciklusa. To često dovodi do prekomjerne upotrebe insekticida i posljedične kontaminacije okoliša.

Tim istraživača, predvođen Caitlin Rering iz Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država, otkrio je da dvije specifične hlapljive kemikalije koje proizvodi gljiva Colletotrichum fioriniae, etil krotonat i etil butirat, učinkovito odbijaju pjegavu drozofilu. Ovi spojevi su pokazali potencijal za uključivanje u strategiju kontrole štetočina poznatu kao "push-pull" upravljanje.

U scenariju push-pull, prirodni repelent bi "odgurnuo" muhe od usjeva, dok bi ih atraktant namamio u zamke koje sadrže insekticide. Ova metoda omogućuje ciljanu kontrolu štetnika bez potrebe za rasprostranjenim prskanjem štetnih kemikalija.

Istraživači sada provode testove na terenu kako bi procijenili učinkovitost ovih repelenata, pojedinačno ili u kombinaciji s atraktantima. Također istražuju mogu li se ove tehnike primijeniti na drugo voće napadnuto pjegavim drozofilama, poput jagoda, trešanja i malina.

Ovo otkriće nudi obećavajuće rješenje za smanjenje upotrebe insekticida i rješavanje hitne potrebe za alternativnim metodama za borbu protiv destruktivnih štetnika. Iskorištavanjem osjetljivosti muha na mirise koje emitira zaraženo voće, uzgajivači potencijalno mogu zaštititi svoje usjeve bez pribjegavanja štetnim kemikalijama.

