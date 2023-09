Proteini u voćnim mušicama utječu na tjelovježbu na hladnoći, otkriva studija

By

Nedavna studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences identificirala je protein u vinskim mušicama koji igra ključnu ulogu u izvođenju vježbanja u hladnim uvjetima. Ovaj protein, nazvan Iditarod, povezan je s ljudskim proteinom irisinom, koji je poznat po svojoj uključenosti u dobrobiti vježbanja i prilagodbe na niske temperature.

Istraživači s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Michiganu i Medicinskog fakulteta Sveučilišta Wayne bili su zainteresirani za razumijevanje fiziološkog procesa autofagije, koji uključuje uklanjanje oštećenih staničnih komponenti iz tijela. Otkrili su da Iditarod gen regulira autofagiju kod vinskih mušica. Manipulirajući genetskom strukturom muha, pokazali su da je Iditarod gen uključen u proces autofagije.

Tim je također pronašao vezu između Iditarod gena i ljudskog gena FNDC5, koji je prekursor proteina irisina. Prethodno se pokazalo da je irisin važan za mišićno-koštane i druge dobrobiti povezane s vježbanjem kod sisavaca, kao i za prilagodbu na hladnoću.

Kako bi dalje istražili ulogu Iditaroda u vježbanju, istraživači su trenirali vinske mušice koristeći novu metodu koju je razvio tim dr. Roberta Wesselsa sa Sveučilišta Wayne State. Otkrili su da su muhe koje nemaju Iditarod gen imale smanjenu izdržljivost tijekom vježbanja i nisu iskusile tipična poboljšanja koja se vide nakon treninga. Zanimljivo je da te muhe također nisu mogle tolerirati niske temperature.

Ova studija naglašava evolucijski značaj obitelji Iditarod gena, za koju se čini da je očuvana tijekom evolucije i kod beskralješnjaka i kod sisavaca. Istraživači vjeruju da vježbanje aktivira proces autofagije, koji pomaže u čišćenju oštećenih staničnih komponenti i toksičnih nusproizvoda nastalih tijekom intenzivnog vježbanja. Iditarod gen igra ključnu ulogu u ovom procesu.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se u potpunosti razumjela veza između vježbanja, autofagije i Iditarod gena. Međutim, ova studija pruža dragocjene uvide u molekularne mehanizme koji stoje u osnovi dobrobiti vježbanja i prilagodbe na niske temperature.

Izvor:

– “Iditarod, Drosophila homolog prekursora Irisina FNDC5, kritičan je za izvedbu vježbanja i srčanu autofagiju” Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells , i Jun Hee Lee, Zbornik radova Nacionalne akademije znanosti.