Nova otkrića na Jupiterovu mjesecu Europi: CO₂, oceani i toplina

Promatranja s teleskopa James Webb otkrila su prisutnost ugljičnog dioksida (CO₂) na površini Jupiterovog mjeseca Europe. Ovo otkriće otvorilo je fascinantne mogućnosti o sastavu Mjeseca i potencijalu za održavanje života. CO₂ je mogao potjecati izvana, ali također je moguće da je procurio kroz debeli sloj leda koji prekriva površinu Europe. Nadalje, prisutnost CO₂ sugerira postojanje globalnog oceana ispod leda.

Postoje dva objašnjenja za podrijetlo CO₂: mogao bi biti otopljen u oceanu Europe, slično oceanima na Zemlji; ili bi mogao biti nusprodukt razgradnje organskih spojeva, poput aminokiselina ili drugih ugljikovih spojeva. Naslage CO₂ koncentrirane su u području zvanom Tara Regio i relativno su novijeg datuma. Međutim, uvjeti na površini Europe čine nestabilnim dugotrajno postojanje CO₂.

Za razliku od Saturnova mjeseca Encelada, Europa nema uobičajene erupcije gejzira koje bi omogućile spektrografsku analizu otopljenih soli. Ipak, znanstvenici vjeruju da Europa, zajedno s Jupiterovim mjesecom Ganimedom i Enceladusom, ima globalni tekući ocean ispod svoje površine. Postoje i drugi potencijalni kandidati za globalne tekuće oceane, kao što su Callisto, Titan, Triton, Dione i patuljasti planeti Ceres i Pluton. Međutim, potrebno je više podataka kako bi se potvrdile te sumnje.

Sonda Galileo, koja je kružila oko Jupitera, dala je rane naznake globalnog oceana na Europi prije više od 25 godina. Detaljne fotografije ledene površine Mjeseca otkrile su ledene splavi, komadiće leda za koje se činilo da su se ponovno smrznuli na nasumičnim mjestima. To je sugeriralo da je ledeni pokrivač relativno tanak, vjerojatno debeo samo nekoliko kilometara. Ispod leda leži duboki ocean procijenjen na 80 do 150 kilometara, koji vjerojatno sadrži dva do tri puta više vode nego u Zemljinim oceanima.

Postojanje tekućeg oceana na Europi implicira prisutnost izvora topline. Toplina je vjerojatno generirana gravitacijskim pritiscima Jupitera, uzrokujući plimne sile. Mjeseci kao što su Io, Europa i Ganimed pod utjecajem su plimnih sila i pokazuju orbitalne rezonancije. Ovaj fenomen deformira njihove orbite, čineći ih ekscentričnijima i stvarajući toplinu unutar njihove unutrašnjosti. Io posebno doživljava intenzivnu vulkansku aktivnost zbog trenja stijena, s više od 150 aktivnih kratera u bilo kojem trenutku.

Europa doživljava sličan, ali manje intenzivan učinak, održavajući svoj podzemni ocean tekućim. Teleskop Hubble je 2012. detektirao emisije vodene pare s južnog pola Europe, koje nije detektirala sonda Galileo. Magnetometar na brodu Galileo također je pridonio otkriću europskog oceana otkrivajući male anomalije u Jupiterovu magnetskom polju uzrokovane električnim strujama unutar Mjeseca. To ukazuje na prisutnost otopljenih soli u podzemnom oceanu.

Ledeni oklop Europe "odvaja" svoju površinu od stjenovite unutrašnjosti, a pukotine uočene na površini mogle bi biti ožiljci od plimnih kretanja. Spektri snimljeni sondom Galileo ukazuju na prisutnost kalcijevih i magnezijevih sulfata. Međutim, učinak je bio mnogo slabiji u usporedbi s Ganimedom, koji je veći mjesec sa svojim skrivenim oceanom i metalnom jezgrom sastavljenom od željeza i nikla.

Općenito, nedavna promatranja i otkrića na Europi pružaju daljnje dokaze potencijala uvjeta za održavanje života na Jupiterovu mjesecu. Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se otkrile misterije ovog intrigantnog nebeskog tijela.

