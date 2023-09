Dvostruka nevolja: Otkriće drugog toksina kojeg proizvodi bakterija 'Eagle Killer'

Istraživački tim predvođen Sveučilištem Martin Luther Halle-Wittenberg i Freie Universität Berlin otkrio je drugi toksin koji proizvodi cijanobakterija Aetokthonos hydrillicola. Ova je bakterija poznata po tome što ju je teško uzgajati i proizvodi dva toksina, što je rijetkost među cijanobakterijama. Tim je prije dvije godine otkrio da je prvi toksin iz ove bakterije odgovoran za bolest koja uzrokuje rupe u mozgovima orlova ćelavih u SAD-u.

U svom najnovijem istraživanju Markus Schwark sa Sveučilišta Martin Luther Halle-Wittenberg identificirao je i karakterizirao drugi toksin. Ovaj toksin, nazvan "aetokthonostatin", ima strukturne sličnosti s toksinima pronađenim u morskim cijanobakterijama koje se trenutno koriste u lijekovima za liječenje raka. Otkriće ovog drugog toksina potencijalno bi moglo dovesti do razvoja novih lijekova za borbu protiv raka.

Na postojanje ovog toksina sumnjalo se već neko vrijeme. Prethodna istraživanja su pokazala da je ekstrakt A. hydrillicola bio vrlo toksičan za stanice, čak i u odsutnosti prethodno identificiranog toksina. Daljnja ispitivanja otkrila su da A. hydrillicola mora proizvoditi još jedan, vrlo potentan toksin.

Dr. Jan Mareš i njegov tim s Češke akademije znanosti utvrdili su gene odgovorne za sintezu nove otrovne molekule. Istraživači preporučuju praćenje voda koje opskrbljuju mrežu pitke vode, jer A. hydrillicola uspijeva u američkim jezerima i rijekama. Ovo praćenje pomoći će u izbjegavanju mogućih rizika za ljudsko zdravlje.

Studija, objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, baca svjetlo na fascinantna i opasna svojstva A. hydrillicola. Daljnjim istraživanjem znanstvenici se nadaju otkriti više o tim toksinima i potencijalno iskoristiti njihovu moć u medicinske svrhe.

