Misteriozna tamna tvar može komunicirati s normalnom materijom kroz tamne fotone, sugerira nova analiza

Nedavna analiza koju je proveo međunarodni tim fizičara nudi potencijalno objašnjenje za određene podatke iz eksperimenata visokoenergetskog raspršenja. Istraživači predlažu da bi tamni fotoni, hipotetske čestice povezane s tamnom tvari, mogli biti odgovorni za ova opažanja. Tamna tvar, koja čini približno 85% mase svemira, dobila je svoje ime jer ne stupa u interakciju s elektromagnetskim zračenjem.

Tamni fotoni dio su tamnog sektora, hipotetskog dijela svemira u kojem se nalazi tamna tvar. Te se čestice potencijalno slabo spajaju s običnom materijom kroz miješanje mjernog bozona, poznatog kao tamni foton. Ovo spajanje moglo bi pružiti uvid u prirodu tamne tvari i njezine interakcije s ostatkom svemira.

Analizu su vodili Nicholas Hunt-Smith i njegovi kolege sa Sveučilišta u Adelaideu, Australija, a objavljena je u Journal of High Energy Physics. U svojoj studiji, istraživači su izvršili globalnu kvantnu kromodinamičku analizu podataka o visokoenergetskom raspršenju unutar okvira Jefferson Lab kutnog momenta.

Rezultati pokazuju da je model koji uključuje tamni foton preferiran u odnosu na konkurentsku hipotezu Standardnog modela. Značajnost ove preferencije mjeri se na 6.5 ​​standardnih devijacija. Analiza se usredotočila na eksperimente duboko neelastičnog raspršenja, koji uključuju visokoenergetsku sondu u interakciji s protonom, što rezultira određivanjem distribucije momenta kvarkova unutar protona.

Dok je teorijski fizičar Tim Hobbs iz Argonne National Laboratory studiju ocijenio "provokativnom", on naglašava potrebu za daljnjim istraživanjem i boljom kvantifikacijom nesigurnosti. Drugi eksperimenti, poput elektron-pozitronskih eksperimenata, također bi mogli pružiti dragocjene uvide u postojanje tamnih fotona.

Ova analiza otvara nove mogućnosti za proučavanje tamne tvari i rasvjetljavanje njezine tajanstvene prirode. Daljnjim istraživanjem svojstava i interakcija tamnih fotona, znanstvenici se nadaju da će steći bolje razumijevanje uloge tamne tvari u svemiru.

