Ljudske stanice slijede obrazac veličine i broja

By

U nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači sa Sveučilišta McGill otkrili su fascinantan obrazac u ljudskim stanicama za koji se čini da slijedi dosljednu matematičku simetriju u cijelom organizmu. Studija otkriva obrnuti odnos između veličine i broja stanica, što ukazuje na kompromis između ovih varijabli.

Veličina i broj stanica igraju ključnu ulogu u rastu i funkcioniranju ljudskog tijela. Međutim, do sada niti jedna sveobuhvatna studija nije ispitala odnos ovih čimbenika u cijelom ljudskom organizmu. Kako bi popunio ovu prazninu, istraživački tim prikupio je podatke iz više od 1,500 objavljenih izvora kako bi stvorio detaljan skup podataka o veličini i broju stanica u glavnim tipovima stanica.

Nalazi studije pokazuju da se s povećanjem veličine stanica njihov broj smanjuje i obrnuto. To znači da stanice unutar određenog razreda veličine podjednako doprinose ukupnoj staničnoj biomasi tijela. Odnos između veličine i broja stanica vrijedi za različite tipove stanica i klase veličina, što ukazuje na dosljedan obrazac homeostaze.

Istraživači procjenjuju da muškarac ima približno 36 trilijuna stanica u tijelu, dok žene imaju oko 28 trilijuna stanica, a desetogodišnje dijete ima oko 17 trilijuna stanica. Raspodjelom stanične biomase dominiraju mišićne i masne stanice, dok crvene krvne stanice, trombociti i bijele krvne stanice imaju značajan utjecaj na broj stanica.

Zanimljivo je da svaki tip stanice održava karakterističan raspon veličina koji ostaje ujednačen tijekom razvoja pojedinca. Ovaj obrazac je dosljedan kod svih vrsta sisavaca, što ukazuje na temeljno načelo stanične biologije.

Sve u svemu, ovo istraživanje baca svjetlo na zamršen odnos između veličine i broja stanica u ljudskom tijelu. Nalazi pružaju dragocjene uvide u razvoj i funkcioniranje stanica, otvarajući nove puteve za daljnja istraživanja u polju biologije.

Izvori:

– Zbornik radova Nacionalne akademije znanosti (2023.)

– Odjel za Zemlju i planetarne znanosti, Sveučilište McGill, Kanada.