- Hoće li komet 2/P Encke i meteori Taurida 'prevariti' ili 'počastiti' promatrače ove godine?

Listopad i studeni izvrsni su mjeseci za promatranje meteora, a 2023. nije iznimka. Ove godine postoji poseban razlog da budete oprezni jer komet 2P Encke, izvor vatrenih kugli Taurida iz studenog, doseže perihel 22. listopada. Nažalost, ovogodišnje pojavljivanje kometa nije povoljno za promatrače sa Zemlje. Bit će nisko na nebu u zoru, samo četiri stupnja od Sunca kada dosegne perihel na drugoj strani svoje orbite.

Komet 2P Encke ima orbitalni period od 3.3 godine i dio je većeg roja poznatog kao Enckeov (ili Tauridni) kompleks. Kruži unutar orbite Merkura i prostire se do asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera. Sljedeći povoljan prolazak kometa je tek 11. srpnja 2030. godine.

Tauridski meteori, također poznati kao Halloween Fireballs, proizvode dva toka koji su aktivni od kraja listopada do sredine studenog. Iako imaju nisku stopu od samo pet meteora na sat, ozloglašeni su po proizvodnji vatrenih kugli. Ove godine Lovčev pun Mjesec događa se 28. listopada, ali svijetli Mjesec ne bi trebao ometati vidljivost vatrenih kugli.

Druge meteorske kiše na koje treba pripaziti ove sezone uključuju Orionide, čiji je vrhunac u nedjelju, 22. listopada ujutro, s očekivanom brzinom od 20 meteora na sat. Očekuje se da će Leonidi, koji dosegnu vrhunac oko 18. studenog, imati nižu stopu od samo 15 meteora na sat. Međutim, postoje dokazi da bismo mogli pristupiti starijem tragu za potok Leonid, što bi moglo dovesti do povećanja aktivnosti.

Tijekom kiše meteora možete pratiti meteore do radijanta u njihovim odgovarajućim zviježđima. Na primjer, ako meteor možete pratiti do Oriona, to je Orionid, a ako ga možete pratiti do Lava, to je Leonid.

Sveukupno, iako je vidljivost kometa 2P Encke ove godine možda ograničena, još uvijek ima puno toga čemu se možemo radovati s meteorima Taurida i drugim kišama meteora.

