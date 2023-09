Odnos između crijevnih mikroba i zdravlja kostura

Nova studija objavljena u Frontiers in Endocrinology sugerira da određeni crijevni mikrobi mogu igrati ulogu u zdravlju kostura. Ovo polje u nastajanju, koje se naziva "osteomikrobiologija", ima za cilj razumjeti vezu između crijevnog mikrobioma i zdravlja kostiju, što potencijalno dovodi do intervencija koje poboljšavaju gustoću kostiju.

Studija, koju su vodili istraživači Hebrew SeniorLife i Marcus Institute for Aging Research, koristila je podatke iz Framingham Third Generation Study i Osteoporotic fractures in Men studija. Analizirajući slike ruku i nogu visoke rezolucije, istraživači su nastojali identificirati čimbenike koji bi se mogli modificirati za promicanje zdravlja kostura.

Nalazi su pokazali da su dvije specifične vrste bakterija, Akkermansia i Clostridiales bakterija DTU089, povezane s negativnim učincima na zdravlje kostiju kod starijih osoba. Akkermansia je ranije povezivana s pretilošću, dok je DTU089 češće pronađen u osoba s nižom tjelesnom aktivnošću i unosom proteina. Ovo je značajno jer je poznato da unos proteina i tjelesna aktivnost utječu na zdravlje kostura.

Studija je također istaknula obrasce koji sugeriraju da bi određeni mikrobi mogli utjecati na promjene u veličini kostiju kako pojedinci stare. Međutim, još uvijek nije jasno utječu li ti bakterijski organizmi izravno na zdravlje kostura. Buduće studije bit će potrebne kako bi se steklo dublje razumijevanje odnosa između specifičnih bakterijskih vrsta i integriteta kostura.

Ako se potvrdi dodatnim istraživanjem, ovo bi saznanje potencijalno moglo otvoriti vrata intervencijama usmjerenim na crijevni mikrobiom za poboljšanje zdravlja kostiju. Na primjer, identificiranje funkcionalnih putova pod utjecajem ovih bakterija može ponuditi uvid u temeljne mehanizme koji utječu na zdravlje kostura.

Suradnici iz raznih institucija, uključujući Harvard TH Chan School of Public Health, Oregon Health and Sciences University, BIDMC, Minneapolis and Palo Alto VA Health Care System, University of Minnesota, University of Pittsburgh, Stanford University, and Emory University, doprinijeli su ovoj retrospektivi kohortna studija.

Izvor:

– Okoro, PC i sur. (2023.) Studija s dvije skupine o povezanosti crijevne mikrobiote i gustoće kostiju, mikroarhitekture i čvrstoće. Granice u endokrinologiji. doi.org/10.3389/fendo.2023.1237727.