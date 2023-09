Potencijal oceana za skladištenje ugljičnog dioksida i ublažavanje klimatskih promjena

By

Zemljini oceani pokrivaju značajan dio njezine površine, otprilike 70%, i imaju sposobnost skladištenja ugljičnog dioksida, stakleničkog plina koji pridonosi klimatskim promjenama. Ovu sposobnost oceana da uhvate i zadrže ugljični dioksid znanstvenici opsežno proučavaju u nastojanju da razumiju dinamiku i potencijal sekvestracije ugljika.

Američki geološki institut (USGS) i njegovi partneri provode istraživanja kako bi istražili različite aspekte skladištenja ugljika u oceanima. Ove studije imaju za cilj utvrditi kako ugljik ulazi u oceane, količinu ugljika koja je trenutno izdvojena, potencijal za povećano hvatanje i trajanje zadržavanja ugljika. Osim toga, znanstvenici istražuju ulogu određenih minerala u poboljšanju procesa skladištenja i ublažavanju zakiseljavanja oceana.

Jedno područje fokusa USGS-a je ugljik koji se prenosi iz plimnih močvara u oceane. Plimne močvare služe kao veza između kopna i mora, a biljke u tim područjima apsorbiraju ugljični dioksid iz atmosfere. Dio tog ugljika pohranjuje se u korijenju biljaka i tlu, dok se dio prenosi u morsku vodu. Preostali ugljik ispušta se natrag u atmosferu kao ugljikov dioksid. Proučavanje ovog kretanja ugljika daje dragocjene uvide u ublažavanje zakiseljavanja oceana.

Drugi projekt pod vodstvom USGS-a ispituje potencijal dodavanja minerala olivina obalama kako bi se povećalo skladištenje ugljika u oceanima. Poznato je da olivin prirodno apsorbira ugljični dioksid i može se unijeti u obalna područja u obliku svijetlozelenog pijeska. Istraživači istražuju kako olivin mijenja kemijski sastav morske vode i može li učinkovito uhvatiti i zadržati ugljični dioksid koji se oslobađa iz močvara.

Ovi znanstveni napori igraju ključnu ulogu u donošenju informacija za vlade, organizacije i privatne subjekte uključene u upravljanje zemljištem i obnovu obale. Razumijevanje mogućnosti skladištenja ugljika u oceanima pomaže u planiranju infrastrukture, rješavanju pitanja porasta razine mora i erozije te procjeni strategija za smanjenje atmosferskog ugljika.

USGS koristi različite metode za mjerenje izmjene ugljika, uključujući prozirne cilindrične komore za praćenje izmjene plinova između ekosustava i atmosfere. Tehnologija senzora koristi se za mjerenje protoka vode između močvara i oceana i za analizu kemije vode. Kombinirajući ova mjerenja sa satelitskim slikama, znanstvenici mogu procijeniti kretanje ugljika u močvarama i potencijal za povećanje skladištenja ugljika u oceanima.

Suradnička partnerstva ključna su za ove istraživačke napore. USGS radi zajedno sa saveznim agencijama, akademskim institucijama i industrijskim partnerima kako bi proširio bazu znanja i potaknuo inovacije u vezivanju ugljika. Partneri kao što su National Oceanic and Atmospheric Association, National Park Service i Woods Hole Oceanographic Institution pridonose stručnošću i resursima za olakšavanje sveobuhvatnih studija.

Općenito, istražujući potencijal oceana za skladištenje ugljičnog dioksida, znanstvenici otvaraju vrata učinkovitim strategijama za ublažavanje klimatskih promjena. Razumijevanje uloge močvara i oceana u ciklusu ugljika pridonosi sveobuhvatnom pristupu rješavanju problema emisija ugljika uzrokovanih ljudskim djelovanjem i klimatskih promjena.

definicije:

– Odvajanje ugljika: Proces hvatanja i skladištenja ugljičnog dioksida kako bi se ublažilo njegovo ispuštanje u atmosferu.

– Zakiseljavanje oceana: Stalno smanjenje pH vrijednosti Zemljinih oceana, prvenstveno uzrokovano apsorpcijom ugljičnog dioksida iz atmosfere.

– Olivin: mineral koji prirodno apsorbira ugljični dioksid i može se iskoristiti za povećanje skladištenja ugljika u oceanima.

Izvori:

– US Geological Survey (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA)

– Služba za nacionalne parkove

– Oceanografska ustanova Woods Hole

– Vesta

– Nacionalna uprava za zrakoplovstvo i svemir (NASA)

– Sveučilište Connecticut

– Smithsonian Environmental Research Center

– Kalifornijsko državno sveučilište East Bay

– City College of New York

– Silvestrum Climate Associates