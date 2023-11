Bakterijska memorija: Kako mikrobi koriste željezo za prenošenje strategija

Znanstvenici sa Sveučilišta Texas u Austinu došli su do intrigantnog otkrića: bakterije imaju sposobnost stvaranja sjećanja, slično kao što to mogu ljudi, da aktiviraju određena ponašanja. Ta se sjećanja mogu prenositi generacijama i igraju ključnu ulogu u nastanku opasnih infekcija i razvoju otpornosti na antibiotike.

U studiji objavljenoj u Proceedings of the National Academy of Sciences, istraživači su se posebno usredotočili na bakteriju E. coli i njihovu upotrebu razine željeza za pohranjivanje informacija. Otkrili su da su bakterijske stanice s nižom razinom željeza bile bolje u rojenju, dok su bakterije koje stvaraju biofilm imale višu razinu željeza. Oni s uravnoteženom razinom željeza pokazali su toleranciju na antibiotike. Ova "željezna sjećanja" trajala su najmanje četiri generacije prije nego što su nestala do sedme generacije.

Iako bakterije nemaju mozak ili živčani sustav, one mogu prikupljati informacije iz svoje okoline i pohranjivati ​​ih za buduću upotrebu. Souvik Bhattacharyya, glavni autor studije, objašnjava da bakterije mogu imati koristi od brzog pristupa pohranjenim informacijama ako su se često susrele s određenim okruženjem.

Željezo, kao jedan od najzastupljenijih elemenata na Zemlji, igra ključnu ulogu u staničnim procesima. Istraživači predlažu da niske razine željeza pokreću bakterijska sjećanja na formiranje brzog migratornog roja, dok visoke razine željeza ukazuju na okruženje pogodno za stvaranje biofilma.

Ovo razumijevanje bakterijske memorije otvara nove mogućnosti za prevenciju i borbu protiv bakterijskih infekcija. Ciljanjem na razine željeza, koje su ključne za virulentnost, istraživači mogu razviti lijekove koji će poremetiti strategije bakterija i učiniti ih osjetljivijima na liječenje.

Zaključno, ova studija ističe fascinantnu sposobnost bakterija da pohranjuju i prenose sjećanja na buduće generacije. Razotkrivanjem mehanizama koji stoje iza ponašanja bakterija, znanstvenici otključavaju potencijalne strategije za borbu protiv bakterijskih infekcija i otpornosti na antibiotike.

FAQ

Što su bakterijska sjećanja?

Bakterijska sjećanja su pohranjene informacije kojima bakterije mogu pristupiti i koje mogu koristiti za aktiviranje specifičnih ponašanja kao odgovor na podražaje iz okoline.

Kako bakterije pohranjuju sjećanja?

Bakterije pohranjuju sjećanja koristeći uobičajene kemijske elemente, poput željeza, za kodiranje i prosljeđivanje informacija svojim potomcima tijekom kasnijih generacija.

Kakvu ulogu ima željezo u pamćenju bakterija?

Razine željeza u bakterijskim stanicama djeluju kao ključni faktor u pohranjivanju i pristupu sjećanjima. Bakterijske stanice s nižom razinom željeza bolje se roje, dok one s višom razinom željeza stvaraju biofilm. Uravnotežene razine željeza povezane su s tolerancijom na antibiotike.

Kako nam može koristiti razumijevanje bakterijskog pamćenja?

Razumijevanje bakterijskog pamćenja otvara mogućnosti za razvoj ciljane terapije za ometanje bakterijskih strategija i borbu protiv infekcija. Manipulirajući razinama željeza, istraživači potencijalno mogu učiniti bakterije osjetljivijima na liječenje.