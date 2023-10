Axiom Space unaprjeđuje obuku za misije privatnih astronauta na ISS

Axiom Space priprema se za svoju treću privatnu astronautsku misiju, Ax-3, koja bi trebala biti lansirana u siječnju 2022. na svemirskoj letjelici SpaceX Crew Dragon do Međunarodne svemirske postaje (ISS). Misijom će zapovijedati bivši NASA-in astronaut Michael López-Alegría, kojem će se pridružiti tri klijenta: Walter Villadei iz Italije, Alper Gezeravcı iz Turske i Marcus Wandt iz Švedske.

Tijekom brifinga o misiji, López-Alegría i njegovi članovi posade razgovarali su o poboljšanoj obuci koja je implementirana za Ax-3. Oslanjajući se na lekcije naučene iz prethodnih misija tvrtke, uključujući Ax-1, López-Alegría je naglasio optimizaciju obuke. Obuka Ax-1 uključivala je aktivnosti koje nisu bile relevantne za misiju i nisu bile usmjerene na upravljanje vremenom dok ste bili na ISS-u. Za Ax-3, López-Alegría planira smanjiti svoj raspored eksperimenata kako bi imao više vremena za pomoć članovima posade i smanjio njihovo oslanjanje na profesionalne astronaute na ISS-u.

Obuka koju SpaceX pruža za Crew Dragon također je postala učinkovitija. López-Alegría je izrazio uvjerenje da se približavaju "savršenom odgovoru" u smislu obuke za misiju. Nadalje, iskustvo posade kao vojnog pilota pridonijelo je njihovoj spremnosti. Gezeravcı i Villadei aktivni su članovi svojih zračnih snaga, donoseći dragocjenu obuku i iskustvo u misiju.

Iako Villadei ima dodatno iskustvo letenja u svemir na suborbitalnom letu Virgin Galactica, on ne smatra da je to nužno potrebno za misiju na ISS-u. Međutim, otkrio je da je to bio koristan početni probni let koji je pomogao u usavršavanju vještina i pristupa.

Wandt, koji leti prema sporazumu koji uključuje Švedsku svemirsku agenciju i Europsku svemirsku agenciju (ESA), prolazio je obuku koja se temelji na njegovom prethodnom iskustvu i završit će potpuni ESA-in program obuke astronauta.

Obuka koja je u tijeku, potkrijepljena ranijim iskustvom u vojnim zrakoplovima, dobro je pripremila posadu i osigurava njihovu spremnost za nadolazeću misiju Ax-3.

