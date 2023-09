Svjedočite polarnoj svjetlosti u Irskoj: Vaš vodič kroz spektakularni prirodni fenomen

By

Polarna svjetlost, također poznata kao polarna svjetlost, jedan je od najimpresivnijih prirodnih prikaza na svijetu. Mnogi ljudi misle da morate otputovati na daleka odredišta poput Islanda ili Aljaske da biste ih vidjeli, ali dobra je vijest da ovom zadivljujućem fenomenu možete svjedočiti upravo ovdje u Irskoj i Sjevernoj Irskoj.

Ovi prekrasni prikazi zelenog, ružičastog, plavog i ljubičastog svjetla mogu se vidjeti s raznih lokacija diljem zemlje. Od sjeverne obale Sjeverne Irske i dijelova obale Antrima do Co Maya na zapadnoj obali Irske, Ashbournea u Co Meathu, pa čak i područja Dublina, imate priliku doživjeti ovaj eterični spektakl.

Kako biste povećali svoje šanse da vidite sjevernu svjetlost, nadolazeći ekvinocij 23. rujna mogao bi biti povoljan trenutak. Ekvinocij utječe na Zemljino magnetsko polje i nagib planeta, što može stvoriti idealne uvjete za opažanje polarne svjetlosti, prema Davidu Mooreu, uredniku časopisa Astronomy Ireland.

Međutim, važno je napomenuti da ne postoji jamstvo da ćete svjedočiti sjevernom svjetlu. Čimbenici kao što su solarna aktivnost, naoblaka i svjetlosno onečišćenje iz gradova i mjesta mogu utjecati na vidljivost. Ruralna sjeverna obala Sjeverne Irske i mjesta kao što je Mayo, s kojih se pruža neometan pogled na Atlantski ocean, smatraju se među najboljim lokacijama za promatranje polarne svjetlosti.

Polarna svjetlost rezultat je sunčevih baklji, odnosno erupcija na suncu, koje ispuštaju milijarde tona zračenja u svemir. Te se čestice zatim sudaraju sa Zemljinom atmosferom, stvarajući živopisne boje sjevernog svjetla. Uobičajeno, svjetla formiraju ovalni oblik oko Sjevernog pola, ali tijekom intenzivne aktivnosti, aurora se može protezati do juga do Irske.

Ako ste željni vidjeti polarnu svjetlost, ključno je pronaći mjesto dalje od svjetla koje je napravio čovjek. Život u gradu može vam omogućiti da vidite samo glavne izložbe, dok boravak na selu s minimalnim svjetlosnim zagađenjem može pružiti bolji pogled. Astronomija Irske nudi uslugu upozorenja o polarnoj svjetlosti koja predviđa vjerojatnost viđenja na temelju sunčeve aktivnosti.

Imajte na umu da je vedro nebo ključno za svjedočenje sjevernom svjetlu, pa pripazite na vremenske uvjete. Iako je u Irskoj povremeno oblačno i kišovito vrijeme, još uvijek ima prilike vidjeti ovaj zadivljujući prirodni fenomen. Pripazite na buduća upozorenja o polarnoj svjetlosti i planirajte doživjeti čaroliju sjevernog svjetla u vlastitom dvorištu.

Izvor: Belfast uživo (URL-ovi nisu navedeni)