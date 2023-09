Zvijezda koju crna rupa opetovano uništava i konzumira zbunjuje astronome

By

Astronomi sa Sveučilišta u Leicesteru došli su do intrigantnog otkrića - crna rupa udaljena 500 milijuna svjetlosnih godina stalno uništava i guta zvijezdu sličnu našem suncu. Ovaj dramatičan događaj rezultira redovitim izljevima svjetlosti koji se javljaju svakih 25 dana. Tipično, ispadi crne rupe, poznati kao plimni poremećaji, događaju se kada crna rupa proždire zvijezdu. Međutim, u ovom slučaju, emisije sugeriraju da su zvijezde samo djelomično uništene, pri čemu se proces ponavlja iznova i iznova.

Promatranja su otkrila dvije vrste ispada: one koji se događaju svakih nekoliko sati i one koji se događaju otprilike jednom godišnje. Pravilnost emisija u ovom slučaju bila je između dviju krajnosti, što ukazuje na jedinstveni fenomen. Umjesto da se raspadne kako se očekivalo, zvijezda, nazvana Swift J0230, bi jarko sjala sedam do deset dana, a zatim bi se iznenada ugasila, ponavljajući ovaj ciklus svakih 25 dana.

Studija, objavljena u časopisu Nature Astronomy, ne samo da pruža uvid u to kako crne rupe ometaju zvijezde u orbiti, već također otkriva novu klasu djelomično poremećenih zvijezda. Dr. Robert Eyles-Ferris, nedavno doktorirao na Sveučilištu u Leicesteru, naglašava važnost ovog otkrića izjavom: "Swift J0230 je uzbudljiv dodatak klasi djelomično poremećenih zvijezda."

Glavni autor studije, dr. Phil Evans, naglašava da je ovo prvi put da su znanstvenici svjedočili kako zvijezda poput Sunca opetovano uništava i proždire crna rupa male mase. Modeli izbijanja Swift J0230 pokazuju da je zvijezda slične veličine kao Sunce i da kruži eliptičnom putanjom oko crne rupe male mase u središtu svoje galaksije. Vjeruje se da su otprilike tri Zemljine mase materijala istrgnute iz atmosfere Swift J0230 i zagrijane dok su padale u crnu rupu, dostižući temperature od oko 2,000,000°C. Ova intenzivna toplina oslobađa obilje X-zraka, koje je prvotno otkrio NASA-in opservatorij Neil Gehrels Swift.

Istraživači procjenjuju da je crna rupa odgovorna za ove pojave relativno mala u usporedbi sa supermasivnim crnim rupama, s masom koja se kreće od 10,000 do 100,000 puta veće od Sunčeve. Otkriće Swifta J0230 omogućeno je upotrebom novog alata koji je razvio tim iz Leicestera, a zove se tranzijentni detektor. Dr. Kim Page, koja je surađivala u studiji, očekuje da postoji mnogo više nebeskih objekata kao što je Swift J0230 koji čekaju da budu otkriveni, zahvaljujući njihovom novom alatu za traženje prolaznih pojava.

Ovo revolucionarno istraživanje baca svjetlo na misteriozne i zadivljujuće aktivnosti koje se događaju u blizini crnih rupa. Otkriće Swifta J0230 dovodi nas korak bliže razumijevanju ovih zagonetnih kozmičkih fenomena.

Izvori:

– Astronomija prirode

- Sveučilište u Leicesteru