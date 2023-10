Snažan radio prasak otkriven iz daleke galaksije

By

Astronomi su došli do revolucionarnog otkrića detekcijom brzog radijskog praska (FRB) iz daleke galaksije koji je putovao osam milijardi svjetlosnih godina da bi stigao do Zemlje. Ovaj određeni FRB je moćniji i potječe s mnogo veće udaljenosti od svih dosad zabilježenih, jer se dogodio kada je svemir bio manje od polovine svoje sadašnje starosti. Uzrok FRB-ova ostaje misterij, s teorijama koje se kreću od vanzemaljskog života do magnetara, koji su visoko magnetske mrtve zvijezde.

Radijski prasak detektirao je radioteleskop Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) u Zapadnoj Australiji. Za manje od milisekunde oslobodio je onoliko energije koliko sunce emitira tijekom 30 godina. Dok bi se stotine tisuća FRB-ova moglo pojaviti na nebu dnevno, otkriveno ih je samo oko tisuću, a identificirano je porijeklo samo 50. Kako bi pronašli izvor najnovijeg praska, astronomi su upotrijebili vrlo veliki teleskop u Čileu i otkrili da dolazi iz galaksije koja se možda spajala s drugim galaksijama, potencijalno stvarajući magnetar.

Osim razotkrivanja misterija FRB-ova, znanstvenici se nadaju da će ih koristiti kao alat za istraživanje misterija svemira. FRB-ovi imaju utisnut potpis plina kroz koji putuju, što znanstvenicima omogućuje mjerenje količine materije u kozmičkoj mreži i određivanje ukupne težine svemira. Međutim, da bi se dobilo točnije mjerenje, morat će se promatrati još stotine FRB-ova pomoću naprednih radio-teleskopa za koje se očekuje da će postati operativni u bliskoj budućnosti.

Ovo revolucionarno otkriće približava nas razumijevanju podrijetla FRB-ova i kozmičke mreže. S daljnjim istraživanjem i napretkom tehnologije, znanstvenici vjeruju da će otkriti više tajni svemira.

Izvori:

– https://www.cnn.com/2022/06/09/world/radio-burst-eight-billion-years-far-intl-scli-scn/index.html

– https://www.afp.com/en/news/1333/scientists-spot-new-cosmic-explosion-big-bang-jailed-seconds-20220810b1j0o8