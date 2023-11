Antarktička ozonska rupa nastavlja se produbljivati, unatoč smanjenju kemikalija

By

Nova istraživanja pokazuju da se rupa u antarktičkom ozonskom omotaču širi sredinom proljeća tijekom posljednja dva desetljeća, unatoč globalnoj zabrani klorofluorougljika (CFC) – kemikalija koje uništavaju Zemljin štit od štetnog sunčevog zračenja. Ozonski omotač, koji se nalazi 11 do 40 kilometara iznad Zemljine površine, igra ključnu ulogu u filtriranju većine Sunčevog ultraljubičastog zračenja, koje može dovesti do raka kože i katarakte.

Montrealski protokol iz 1987., koji je uspješno eliminirao upotrebu CFC-a u aerosolima i hladnjacima, imao je za cilj zatvoriti ozonsku rupu i vratiti njezine razine na one iz 1980. Nedavna procjena koju je podupro UN predviđala je da bi antarktički ozonski omotač mogao biti obnovljen do oko 2066. , s oporavkom Arktika koji se očekuje do 2045., a ostatka svijeta unutar dva desetljeća.

No, unatoč smanjenju CFC-a, istraživači s novozelandskog sveučilišta Otago su istraživanjem u časopisu Nature Communications otkrili da se površina koju pokriva antarktička ozonska rupa nije značajno smanjila. Zapravo, tijekom vremena došlo je do pada razine ozona u središtu rupe.

Glavna autorica studije, Hannah Kessenich, naglasila je da Montrealski protokol i napori za smanjenje CFC-a još uvijek napreduju. Međutim, rezultati sugeriraju da drugi čimbenici, potencijalno povezani s klimatskim promjenama, mogu ometati oporavak ozonskog omotača.

FAQ

Zašto je ozonski omotač važan?

Ozonski omotač filtrira Sunčevo ultraljubičasto zračenje koje može uzrokovati rak kože i kataraktu.

Koje su kemikalije doprinijele oštećenju ozonskog omotača?

Utvrđeno je da klorofluorougljici (CFC), koji su se nekada naširoko koristili u aerosolima i hladnjacima, smanjuju razinu ozona.

Je li zabrana CFC-a bila učinkovita u zatvaranju ozonske rupe?

Zabrana CFC-a prema Montrealskom protokolu iz 1987. bila je uspješna u smanjenju njihove uporabe i uklanjanju iz aerosola i hladnjaka. Međutim, antarktička ozonska rupa nije pokazala značajno smanjenje.

Koji čimbenici mogu spriječiti oporavak ozonskog omotača?

Iako je smanjenje CFC-a značajan korak, druge atmosferske promjene, potencijalno povezane s klimatskim promjenama, mogle bi maskirati ili spriječiti oporavak ozonskog omotača.

Kakav utjecaj ovi nalazi imaju na međunarodnu suradnju u zaštiti okoliša?

Ovi nalazi naglašavaju potrebu za kontinuiranim naporima za rješavanje problema oštećenja ozona i važnost razmatranja mogućih utjecaja klimatskih promjena. Naglašavaju složenost ekoloških izazova i stalnu potrebu za međunarodnom suradnjom i istraživanjem.