Istraživači na KAUST-u razvili su novu metodu za krojenje prozora u nanorazmjerima u metalno-organskim okvirima (MOF), crpeći inspiraciju iz stoljećima stare arhitektonske tehnike. MOF su porozni materijali koji obećavaju niz primjena, uključujući odvajanje plinova i medicinska polja.

Istraživači su koristili molekularnu verziju arhitektonske tehnike poznate kao "centrirajuća oplata za oblikovanje luka" kako bi vodili formiranje MOF-ova s ​​unaprijed određenim oblicima i veličinama prozora. Kontrolirajući raspored građevnih blokova zvanih supertetraedri (ST), tim je uspio dizajnirati i stvoriti MOF-ove s različitim veličinama prozora.

Tim je razvio sredstva za usmjeravanje strukture (cSDA) za kontrolu poravnanja ST i formiranje MOF-ova s ​​novim oblicima i veličinama prozora. Jedan skup cSDA rezultirao je malim prozorima, dok je drugi skup stvorio veće prozore. Ovi prilagođeni MOF-ovi pokazali su impresivne performanse u adsorpciji kisika, što ih čini prikladnima za medicinske i svemirske primjene gdje je visok kapacitet skladištenja kisika ključan.

Dodatno, cSDA koncept nudi nekoliko prednosti za poboljšanje MOF izvedbe. Omogućuje dijeljenje velikih prozora u manje, što bi moglo biti korisno za kemijsko odvajanje. Pristup također povećava unutarnju površinu pora, poboljšavajući skladištenje plina i povećavajući stabilnost MOF okvira.

Ovo istraživanje predstavlja moćnu strategiju u retikularnoj kemiji za razvoj prilagođenih MOF-ova s ​​primjenama u energetskoj sigurnosti i održivosti okoliša.

Naslov: Drevna arhitektonska tehnika nadahnjuje novi pristup poboljšanju performansi metalno-organskog okvira

Izvor: KAUST

Reference:

– „Face-directed assembly of tailored isoreticular MOFs using centering structure-directing agents” Marina Barsukova, Aleksandr Sapianik, Vincent Guillerm, Aleksander Shkurenko, Aslam C. Shaikh, Prakash Parvatkar, Prashant M. Bhatt, Mickaele Bonneau, Abdulhadi Alhaji, Osama Shekhah, Salvador RG Balestra, Rocio Semino, Guillaume Maurin i Mohamed Eddaoudi, 2. listopada 2023., Nature Synthesis.

– Definicije:

– Nanoskala: Odnosi se na ljestvicu duljine koja je izuzetno mala, obično reda veličine nanometara (nm), što je milijardni dio metra. Materijali i sustavi na nanoskali pokazuju jedinstvena svojstva i ponašanja.

– Metalno-organski okviri (MOF): Porozni materijali sastavljeni od interakcija metal-organski ligand koji imaju potencijalnu primjenu u odvajanju i skladištenju plinova.