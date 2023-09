Zašto se mitohondrijska DNK prenosi od majke

Nedavna studija objavljena u časopisu Nature Genetics rasvijetlila je razlog zašto se mitohondrijska DNK (mtDNK) uglavnom prenosi s majki na potomstvo. Mitohondriji, poznati kao elektrane stanica, proizvode energiju potrebnu za funkcioniranje stanica. Ova organela je u potpunosti napravljena od genetskog recepta koji se nalazi u majčinoj DNK, dok očeva mtDNK ne igra nikakvu ulogu.

Istraživanja provedena na stanicama ljudske sperme nisu otkrila intaktnu mtDNA prije oplodnje, što ukazuje da muške mtDNA nema unutar mitohondrija. Autori studije zaključili su da su ljudski spermatozoidi lišeni mtDNA te da se mitohondrijski genom kod sisavaca uglavnom nasljeđuje od majke.

Jedno od mogućih objašnjenja ovog fenomena je veća stopa mutacije mitohondrijskog genoma u usporedbi s nuklearnim genomom. Tijekom stanične diobe mitohondriji se nasumično raspoređuju među stanicama kćerima, što može dovesti do toga da neke stanice prime neadekvatne mitohondrije. To može dovesti do povećanih mutacija i podjela u mtDNA. Spermatozoidi imaju ograničen životni vijek i moraju trošiti velike količine energije kako bi došli do jajašca radi oplodnje. Prisutnost mtDNA u stanicama sperme mogla bi akumulirati mutacije zbog njihove brze potrošnje energije.

Nasuprot tome, jajne stanice se ne oslanjaju na vlastite mitohondrije za energiju. Oni dobivaju energiju iz susjednih stanica, što im omogućuje očuvanje zdrave mtDNA za prijenos na buduće generacije. Ovo objašnjava zašto prevladava nasljeđe mtDNA s majke.

Iako ova studija daje uvid u majčino nasljeđe mtDNA, ne objašnjava rijetke slučajeve u kojima se čini da prijenos mtDNA dolazi od oba roditelja. Međutim, ovi nalazi mogu pomoći u razumijevanju poremećaja plodnosti koji se mogu prenijeti jajnim stanicama ili spermom. Nadalje, nedavni napredak u mitohondrijskoj nadomjesnoj terapiji omogućio je rađanje djece s DNK od tri različite osobe, naglašavajući potencijal za ciljane mutacije i genetske bolesti. Unatoč vitalnoj ulozi mtDNA u životu, još uvijek treba mnogo naučiti o njezinom podrijetlu i funkcijama.

