Nova metoda razvijena za razlikovanje drevnog života od abiotskog podrijetla pomoću umjetne inteligencije

Tim znanstvenika iz Laboratorija za Zemlju i planete pri Carnegie institutu za znanost u Washingtonu, DC, razvio je novu metodu utemeljenu na umjetnoj inteligenciji (AI) koja može točno razlikovati moderne i stare biološke uzorke od onih abiotičkog podrijetla. Tim, predvođen Jimom Cleavesom, podijelio je svoja otkrića u časopisu 'Proceedings of the National Academy of Sciences' (PNAS).

Cleaves je naglasio važnost njihova istraživanja, navodeći da je potraga za izvanzemaljskim životom i dalje jedna od najuzbudljivijih potraga u modernoj znanosti. Istaknuo je tri ključna zaključka iz njihove studije. Prvo, njihova otkrića sugeriraju da postoje temeljne razlike na razini biokemije između živih organizama i abiotičke organske kemije.

Drugo, predlažu da se njihova nova metoda može primijeniti za procjenu jesu li uzorci s Marsa i drevne Zemlje nekada bili živi. Ovaj uvid otvara nove mogućnosti za naše razumijevanje povijesti života na drugim planetima i našem vlastitom.

Nadalje, Cleaves je istaknuo da njihova metoda temeljena na umjetnoj inteligenciji ima potencijal razlikovati alternativne biosfere od one na Zemlji. Ovo bi otkriće moglo imati značajne implikacije za buduće astrobiološke misije, jer bi omogućilo znanstvenicima da razlikuju izvanzemaljske oblike života od onih koji se nalaze na našem planetu.

Dok je istraživački tim postigao impresivnu stopu točnosti od 90%, daljnji napredak i usavršavanje algoritma umjetne inteligencije mogu još više povećati tu točnost. Razvoj ove nove metode pruža vrijedne alate i uvide u polje astrobiologije i potragu za životom izvan Zemlje.

Izvori: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Earth and Planets Laboratory, Carnegie Institution for Science, Washington, DC