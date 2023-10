Znanstvenici otkrili potencijalno blatno jezero na Marsu

By

Znanstvenici su pronašli dokaze za ono za što vjeruju da je nekoć bilo blatno jezero na Marsu, što bi moglo pružiti vrijedne tragove u potrazi za znakovima prošlog života na planetu. Studija se fokusirala na Hydraotes Chaos, područje kaotičnog terena na Marsu koje se sastoji od planina, kratera i dolina. Istraživači su analizirali slike koje je snimio NASA-in Mars Reconnaissance Orbiter i identificirali ravno područje unutar Hydraotes Chaosa koje pokazuje znakove sedimenta i blata koji izviru ispod površine.

Studija sugerira da se prije otprilike 3.4 milijarde godina sustav vodonosnika u Hydraotes Chaosu pokvario, što je dovelo do ogromnih poplava koje su taložile velike količine sedimenta na površini. Ovaj sediment, ako se pažljivo ispita, potencijalno bi mogao sadržavati biopotpise prošlih života na Marsu. Istraživači vjeruju da je sediment u blatnom jezeru nastao prije otprilike 1.1 milijardu godina, dosta nakon što je Marsova podzemna voda vjerojatno nestala i planet postao negostoljubiv.

U budućnosti se znanstvenici nadaju da će dalje istražiti drevno blatno jezero kako bi utvrdili kada je Mars mogao biti nastanjiv i potencijalno ugostiti život. NASA-in istraživački centar Ames razvija instrument nazvan EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), koji bi se mogao koristiti za testiranje stijena na biomarkere, posebice lipide. Razmišlja se o preuzimanju EXCALIBR-a u budućoj NASA-inoj misiji na Mjesec ili Mars, a Hydraotes Chaos je potencijalno mjesto za slijetanje ovog instrumenta.

Ovo istraživanje baca novo svjetlo na mogućnost da je na Marsu nekada bilo života i naglašava važnost daljnjeg istraživanja i analize Marsovog terena. Nudi uzbudljive izglede za buduće misije koje žele otkriti misterije Marsa i potencijalne znakove prošlih života.

