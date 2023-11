Zapanjujuća otkrića NASA-inog teleskopa James Webb nude nove uvide u galaktičko središte

By

NASA-in svemirski teleskop James Webb ponovno je zadivio astronome svojim iznimnim mogućnostima, ovaj put pružajući zadivljujući pogled na zagonetnu regiju stvaranja zvijezda Strijelca C (Sgr C) u srcu naše galaksije. Smješten približno 300 svjetlosnih godina od supermasivne crne rupe Strijelac A u središtu Mliječnog puta, Sgr C je spektakl od 500,000 zvijezda, s posebnim fokusom na zbirku protozvijezda koje kradu svjetla reflektora.

Na ovoj revolucionarnoj slici, Webbova rezolucija i osjetljivost bez presedana otkrivaju bezbroj značajki koje dosad nisu viđene u ovoj regiji. "Webb otkriva nevjerojatnu količinu detalja, što nam omogućuje proučavanje formiranja zvijezda u ovakvom okruženju na način koji prije nije bio moguć", rekao je Samuel Crowe, glavni istraživač i student dodiplomskog studija na Sveučilištu Virginia. Ovaj izvanredan uvid proizlazi iz nedostatka prethodnih infracrvenih podataka i golemih mogućnosti Webb teleskopa.

Jedno od ključnih otkrića je prisutnost masivne protozvijezde, više od 30 puta veće mase od našeg Sunca, smještene unutar ovog mladog zvjezdanog skupa. Dok se oblak koji okružuje te protozvijezde čini tamnim i rijetko naseljenim, on je zapravo jedno od najgušće zbijenih područja galaksije. Gustoća oblaka ometa svjetlost zvijezda koje se nalaze iza njega, stvarajući iluziju praznine.

Webbova bliska infracrvena kamera (NIRCam) snimila je opsežne emisije ioniziranog vodika koje okružuju donju stranu tamnog oblaka u živim cijan nijansama. Golemi doseg ovog vodikovog područja dovodi u pitanje postojeće teorije, budući da se proteže daleko iznad onoga što je prethodno promatrano. Astronomi su sada suočeni s intrigantnim zadatkom razumijevanja podrijetla i utjecaja ovog proširenog područja vodika.

Još jedna fascinantna enigma leži u raštrkanim i kaotičnim igličastim strukturama unutar ioniziranog vodika, koje zahtijevaju daljnje istraživanje. Rubén Fedriani, suistraživač projekta na Institutu Astrofísica de Andalucía u Španjolskoj, opisuje galaktičko središte kao "prenapučeno, burno mjesto", u kojem visoki oblaci plina tvore zvijezde koje stupaju u interakciju s okolnim plinom svojim izljevima, mlazovima , i zračenje.

Dok znanstvenici nastavljaju otkrivati ​​misterije skrivene unutar nebeskog prostranstva, otkrića teleskopa James Webb iz srca naše galaksije nude neviđene prilike za dublje pronicanje u kozmičke tajne. Smješten samo 25,000 svjetlosnih godina od Zemlje, galaktički centar pruža astronomima pogled izbliza na pojedinačne zvijezde, bacajući svjetlo na zamršeni proces formiranja zvijezda i njegovu ovisnost o jedinstvenom kozmičkom okruženju. Sa svakim otkrićem, Webb teleskop utire put dubljem razumijevanju našeg svemira.