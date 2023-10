Novi uvidi o starorimskom staklu otkrivaju potencijal za fotonske kristale

By

Znanstvenici su došli do izvanrednog otkrića na nekoliko drevnih rimskih arheoloških i građevinskih nalazišta. Otkriveno je da ulomci starorimskih staklenih posuda, koji su stoljećima bili zakopani pod zemljom, posjeduju jedinstveni suvremeni tehnološki potencijal. Ovi stakleni fragmenti, poznati po svojim zadivljujućim bojama koje se prelijevaju, zapravo sadrže fotonske kristale koji mogu proizvesti optičke efekte filtriranjem i reflektiranjem svjetlosti.

Fotonski kristali su nanostrukture s uređenim rasporedom atoma koji mogu stvoriti preljevne boje. Nalaze se u raznim životinjama i također su umjetno konstruirani za širok raspon primjena. Međutim, prisutnost fotonskih kristala na starorimskim krhotinama stakla nije bila nešto što je istraživački tim isprva očekivao.

Do otkrića su došli profesori inženjerstva Fiorenzo Omenetto i Giulia Guidetti sa Silklaba Sveučilišta Tufts. Molekularna struktura ovih sitnih staklenih krhotina mijenja se tijekom tisuća godina, što rezultira stvaranjem fotonskih kristala. Jedinstvene atomske i mineralne strukture na staklenim krhotinama nastale su izlaganjem okolišnim uvjetima kao što su promjene pH vrijednosti i varijacije u podzemnim vodama.

Istraživački tim je posebno zadivljujuću krhotinu stakla od milja nazvao "Wow staklo" zbog njenog svjetlucavog izgleda. Ova je krhotina pronađena na nalazištu u blizini današnje Akvileje u Italiji, drevnog rimskog grada. Pretražnim elektronskim mikroskopom otkriven je strukturni sastav i elementarna analiza stakla.

Zlatna zrcalna patina na vanjskoj strani stakla pripisuje se formiranju Braggovih nizova, koji su slojevi silicija s izmjeničnom gustoćom. Tim vjeruje da je ova formacija rezultat korozije i procesa rekonstrukcije potaknutih tlom, mineralima, kišnicom i drugim čimbenicima. Slojevi kristalnog materijala nevjerojatno su uređeni i sastoje se od stotina izmjeničnih slojeva silicija i minerala.

Ova otkrića otvaraju mogućnosti za repliciranje i ubrzavanje rasta optičkih materijala u laboratoriju. Umjesto da ih moraju proizvoditi, istraživači bi mogli uzgojiti te materijale koristeći slične procese koji se prirodno odvijaju na starorimskim staklenim krhotinama.

Sve u svemu, ovo otkriće baca novo svjetlo na starorimsko staklo i njegov neiskorišteni tehnološki potencijal. Studija "Fotonski kristali koje je vrijeme izgradilo u starorimskom staklu" objavljena je u Proceedings of the National Academy of Sciences.

FAQ

Što su fotonski kristali?

Fotonski kristali su nanostrukture koje posjeduju uređen raspored atoma, što rezultira jedinstvenim optičkim učincima. Oni mogu filtrirati i reflektirati svjetlost, proizvodeći preljeve boje. Ti se kristali nalaze u prirodi kod raznih životinja, a također su umjetno konstruirani za širok raspon primjena.

Kakvo je značenje fotonskih kristala pronađenih na starorimskom staklu?

Otkriće fotonskih kristala na starorimskim staklenim fragmentima daje uvid u jedinstveni tehnološki potencijal ovih artefakata. Otkriva prirodno stvaranje optičkih materijala tijekom vremena, što bi se potencijalno moglo replicirati i ubrzati u laboratoriju. To otvara mogućnosti za uzgoj optičkih materijala umjesto oslanjanja isključivo na proizvodne procese.

Kako su nastali fotonski kristali na krhotinama starorimskog stakla?

Vjeruje se da je stvaranje fotonskih kristala na krhotinama stakla rezultat procesa korozije i rekonstrukcije. Promjene u uvjetima okoliša, kao što su pH i varijacije podzemne vode, zajedno s prisutnošću tla i minerala, pridonijeli su difuziji i cikličkoj koroziji silicijevog dioksida u staklu. Rezultirajući slojevi kristalnog materijala nevjerojatno su uređeni i sastoje se od izmjeničnih slojeva silicija i minerala.