Novo suborbitalno vozilo Shepard tvrtke Blue Origin ostaje prizemljeno više od godinu dana

Blue Originovo suborbitalno vozilo New Shepard sada je prizemljeno više od godinu dana od svog posljednjeg lansiranja u rujnu 2022. Tijekom tog lansiranja, višekratni pojačivač prvog stupnja vozila doživio je problem i srušio se, dok je kapsula aktivirala svoj sustav za bijeg u hitnim slučajevima i sigurno sletjela sa svim svojim istraživačkim teretom netaknutim. Istraga koju je proveo Blue Origin otkrila je da je mlaznica na motoru BE-3PM prvog stupnja pretrpjela termo-strukturalni kvar, što je dovelo do neusklađenosti potiska i preranog prekida misije.

U ožujku je Blue Origin najavio korektivne mjere koje provodi, a koje uključuju promjene dizajna komore za izgaranje i radnih parametara kako bi se riješili problemi s količinom mlaznica i temperaturom vrućih zraka. Tvrtka je izrazila svoja očekivanja da će se uskoro vratiti u let i ponovno lansirati isti set od 36 istraživačkih tereta. Međutim, prošlo je 5.5 mjeseci od ažuriranja, a New Shepard tek treba poletjeti.

Dok Blue Origin nije pružio značajne novosti o statusu New Sheparda ili vremenskoj liniji za njegov povratak u let, njegov glavni konkurent, Virgin Galactic, uspješno je pokrenuo četiri putničke misije koristeći svoj svemirski avion VSS Unity tijekom ovog razdoblja. Virgin Galactic sada ima osam svemirskih misija s posadom, dvije više od Blue Origin. Iako obje tvrtke imaju za cilj ponuditi kupcima kratkotrajno iskustvo bestežinskog stanja i pogled na Zemlju iz svemira, VSS Unity ostaje u orbiti značajno dulje od 60 do 90 minuta, u usporedbi s New Shepardovim 10 do 12 minuta.

Blue Origin ostaje predan rješavanju tehničkih problema s New Shepardom i povratku na let što je prije moguće. Dulje trajanje letova Virgin Galactica moglo bi im dati konkurentsku prednost na tržištu suborbitalnog svemirskog turizma za one koji traže dulje iskustvo izvan granica Zemljine atmosfere.

definicije:

– Suborbitalno vozilo: svemirska letjelica dizajnirana da dosegne svemir, ali ne i postigne stabilnu orbitu oko Zemlje.

– Višekratni pojačivač prvog stupnja: početni stupanj rakete koji osigurava većinu pogona tijekom lansiranja i može se oporaviti i ponovno upotrijebiti za sljedeće misije.

– Anomalija: odstupanje od očekivanog ili normalnog ponašanja.

– Motor BE-3PM: Motor korišten na prvom stupnju vozila New Shepard tvrtke Blue Origin.

Izvori: Blue Origin, Virgin Galactic