Tshawb lub ntiaj teb ntawm Zork: Los ntawm PDP-10 rau Custom ZIP Compilers

Koj puas paub tias Zork, cov ntawv nyeem nrov taug txuj kev nyuaj los ntawm xyoo 1977, tsis yog sau rau lub khoos phis tawj PDP-10, tab sis hloov tau tsim los ua lub tshuab virtual ua tiav? Txoj hauv kev tshwj xeeb no tso cai rau qhov kev ua si ua si ntawm ntau lub tshuab xyoo 1980 los ntawm kev khiav nws los ntawm tus neeg txhais lus.

Cia peb nkag mus tob rau hauv lub ntiaj teb zoo nkauj ntawm Zork thiab tshawb nrhiav qhov sib txawv ntawm cov kev ua haujlwm ib txwm ua thiab cov tshuab virtual ua tiav. Ib yam li Java code tau muab tso ua ke rau hauv Java bytecode thiab khiav ntawm Java virtual tshuab, Zork tau muab tso ua ke rau hauv "Z-machine" cov ntaub ntawv hu ua ZIP. Cov ntaub ntawv ZIP no, zoo ib yam li PKZIP cov ntaub ntawv siv xyoo 1990, tau raug tua los ntawm cov neeg txhais lus tsim los rau cov tshuab tshwj xeeb.

Interestingly, lub compiler siv los tsim cov ZIP cov ntaub ntawv, hu ua "Zilch," tseem tsis tau tso tawm, tawm hauv cov neeg nyiam mus sim nrog kev sau cov ZIP compilers siv lwm hom lus. Qhov no tau ua rau kev txhais lus tshiab ntawm Zork thiab tsim cov kev paub txog kev ua si tshiab.

Thaum Zork sawv cev rau ib hom neeg txhais lus, nws tsim nyog hais tias qee cov lus programming, zoo li qhov zais BASIC hauv ESP32's ROM, raug txhais ncaj qha los ntawm qhov chaws, tsis tas yuav tsum tau muab tso ua ke.

Lub ntiaj teb ntawm kev sib tham txog cov ntawv tseeb thiab cov ntawv nyeem raws li taug txuj kev nyuaj tseem ua rau cov neeg nyiam nyiam, txhawb lawv kom tshawb nrhiav ntau txoj hauv kev khiav thiab txhais cov kev ua si. Qhov muaj ZIP cov lus qhia tshwj xeeb thiab cov lus tshwj xeeb Zork tau ua txoj hauv kev rau ZIP compilers kev cai, ua rau cov neeg ua si rov xav dua thiab txuas ntxiv Zork ntug.

Txawm hais tias koj yog tus kiv cua ntev ntev ntawm Zork lossis tshiab rau cov ntawv nyeem taug txuj kev nyuaj, cov keeb kwm muaj txiaj ntsig ntawm qhov kev ua si tshiab no ua rau peb nco txog kev hloov pauv tsis tu ncua ntawm thev naus laus zis thiab muaj tswv yim muaj peev xwm nws nthuav tawm.

Cov Lus Nug

Lub tshuab virtual yog dab tsi?

Lub tshuab virtual executable yog ib qho kev pab cuam cov ntaub ntawv uas yog tsim los khiav ntawm lub tshuab virtual es tsis ncaj qha rau ntawm hardware. Nws tso cai rau kev ua haujlwm ywj pheej ntawm platform los ntawm kev muab cov txheej txheem abstraction ntawm qhov kev pab cuam thiab cov khoom siv hauv qab.

Dab tsi yog ZIP cov ntaub ntawv hauv cov ntsiab lus ntawm Zork?

Hauv cov ntsiab lus ntawm Zork, ZIP cov ntaub ntawv hais txog cov ntaub ntawv "Z-machine" program. Cov ntaub ntawv no muaj cov lej sau thiab cov ntaub ntawv rau qhov kev ua si thiab raug tua los ntawm cov neeg txhais lus tsim los rau cov tshuab tshwj xeeb.

Zilch compiler yog dab tsi?

Zilch compiler yog cov cuab yeej siv los sau Zork rau hauv ZIP cov ntaub ntawv. Nws tsim cov lus qhia tsim nyog rau qhov kev ua si ua tiav hauv Z-machine virtual ib puag ncig.

Zork puas tuaj yeem ua si ntawm cov tshuab niaj hnub?

Yog lawm, ua tsaug rau qhov muaj Z-tshuab txhais lus thiab kev cai ZIP compilers, Zork tuaj yeem ua si ntawm cov tshuab niaj hnub. Ntau yam emulators thiab cov chaw nres nkoj tso cai rau cov neeg ua si kom paub txog qhov kev ua si ntawm ntau yam khoom siv.

Puas muaj lwm yam kev ua si zoo li Zork?

Yog lawm, muaj ntau cov ntawv nyeem raws li kev ua si taug txuj kev nyuaj zoo ib yam li Zork. Qee qhov piv txwv nrov xws li "Adventureland," "Colossal Cave Adventure," thiab "Hitchhiker's Guide to the Galaxy." Cov kev ua si no muab cov dab neeg zoo sib xws thiab kev daws teeb meem daws teeb meem.