Daim npav PayPal Tam sim no sib xws nrog Apple Pay

PayPal debit thiab credit cards tam sim no tuaj yeem muab ntxiv rau Apple Wallet app, tso cai rau cov neeg siv los siv Apple Pay kev pabcuam mobile. Muaj ob txoj hauv kev ntxiv rau PayPal phaib rau lub app. Ua ntej, cov neeg siv tuaj yeem qhib lub iOS PayPal app thiab xaiv "Them nrog koj iPhone" chij ntawm nplooj ntawv homepage, uas yuav hloov lawv mus rau Apple Wallet app. Los ntawm qhov ntawd, daim npav PayPal tuaj yeem muab ntxiv. Xwb, cov neeg siv tuaj yeem qhib lub app thiab nias lub cim ntxiv nyob rau sab xis sab xis kom ua raws li cov lus qhia ntxiv rau PayPal credit lossis debit cards rau Wallet app.

Ib zaug ntxiv, daim npav PayPal tuaj yeem raug xaiv los lis kev lag luam ua siv Apple Pay. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias Apple khaws 0.15% ntawm tus nqi pauv, txhais tau tias rau txhua $ 100 siv los ntawm Apple Pay, Apple khaws 15 xees.

PayPal qhov kev txiav txim siab suav nrog Apple Pay kev txhawb nqa tuaj tom qab tshaj li lwm daim npav hauv tuam txhab nyiaj thiab kev pabcuam nyiaj txiag uas twb tau koom nrog Apple Pay. Qhov kev ncua sij hawm no tej zaum yuav tshwm sim los ntawm PayPal qhov kev tsis ntseeg thawj zaug txog cov txiaj ntsig ntawm kev ua kom Apple Pay sib raug zoo. Txawm li cas los xij, nrog rau qhov kev tshaj tawm tsis ntev los no, nws yog qhov tseeb tias txhua qhov kev tshwj xeeb tuav los ntawm PayPal tam sim no tau kov yeej.

Cov Ntsiab Lus:

PayPal: Lub platform them nyiaj online uas tso cai rau cov tib neeg thiab cov lag luam tuaj yeem them nyiaj thiab xa nyiaj kom ruaj ntseg hauv internet.

Apple Wallet app: Daim ntawv thov lub hnab nyiaj digital tsim los ntawm Apple uas tso cai rau cov neeg siv khaws thiab tswj ntau txoj hauv kev them nyiaj, loyalty cards, boarding passes, thiab ntau ntxiv ntawm lawv cov Apple li.

Apple Pay: Kev them nyiaj mobile thiab cov hnab nyiaj digital tsim los ntawm Apple Inc. uas tso cai rau cov neeg siv them nyiaj siv lawv cov khoom siv Apple, xws li iPhones thiab Apple Watches, ntawm cov khw muag khoom koom nrog.

