New Era of Space Exploration: Yav Tom Ntej ntawm Chaw Ua Lag Luam Chaw Ua Lag Luam

Nees nkaum tsib xyoos tau dhau mus txij li qhov pib ntawm Zarya module, kos npe rau qhov pib ntawm International Space Station (ISS). Raws li ISS tseem muaj hnub nyoog, cov lus nug tshwm sim txog nws lub neej ntev thiab NASA cov phiaj xwm rau yav tom ntej. Thaum ua kom ntseeg tau tias muaj tib neeg tsis tu ncua nyob rau hauv lub ntiaj teb qis qis yog qhov tseem ceeb, NASA tab tom xav txog kev hloov pauv los ntawm tsoomfwv ua haujlwm mus rau chaw lag luam ua lag luam.

NASA txoj kev npaj tam sim no yog ua haujlwm rau ISS, yog tias ua tau, kom txog rau thaum 2030. Ntxiv rau qhov ntawd, kev cia siab yog kom muaj cov tuam txhab ntiag tug tuav lub reins thiab tsim lawv tus kheej cov chaw nyob rau hauv qis-Earth orbit. NASA tom qab ntawd yuav xauj lub sijhawm ntawm cov chaw lag luam ua lag luam no kom haum rau cov neeg caij nkoj los ntawm ntau lub tebchaws, nrog rau cov neeg ncig tebchaws chaw.

Txawm li cas los xij, qhov kev txhawj xeeb tam sim no yog seb cov chaw ntiag tug puas yuav ua haujlwm los ntawm 2030, uas yuav ua rau muaj qhov sib txawv ntawm qhov muaj peev xwm. Keeb kwm, qhov sib txawv no tau ua rau muaj kev poob qis hauv tib neeg lub dav hlau, raws li pom thaum lub sijhawm hiatus ntawm Apollo lub hom phiaj kawg thiab qhov tshwm sim ntawm Space Shuttle, thiab tsis ntev los no, ua ntej SpaceX's Crew Dragon nkag mus rau kev pabcuam. Lub sijhawm no, NASA zoo li nyob rau hauv txoj haujlwm zoo dua nrog ntau lub tsheb neeg coob ntawm nws qhov kev pov tseg.

Qhov kev sib tw tsis yog nyob rau hauv lub tsheb tab sis nyob rau hauv kev txiav txim siab qhov twg cov spacecraft yuav mus. NASA tau koom tes nrog ntau lub tuam txhab, suav nrog Axiom Space, Blue Origin, thiab Voyager Space, los tsim kev lag luam qis-Earth orbit destinations (CLDs). Lub koom haum xav kom muab cov ntawv cog lus rau cov chaw ntiav ntiav los ntawm 2026.

Txawm li cas los xij, cov lus nug tiag tiag yog seb cov tuam txhab no puas tuaj yeem ua tau raws li lub sijhawm xav tau thiab kev txwv nyiaj txiag. Kev tsim kho thiab tsim lub chaw nres tsheb yog qhov kev ua haujlwm nyuaj uas xav tau sijhawm thiab kev nqis peev ntau. Thaum qhov sib txawv hauv lub ntiaj teb qis qis yuav tsis zoo tagnrho, Phil McAlister, tus thawj coj ntawm NASA's Commercial Spaceflight Division, tau qhib rau qhov ua tau yog tias nws ua rau muaj kev daws teeb meem mus sij hawm ntev. Nws qhia tias kev siv cov tsheb thauj neeg uas twb muaj lawm, xws li Crew Dragon thiab Starliner, tuaj yeem txo qee qhov cuam tshuam ntawm qhov sib txawv.

Ib qho ntawm cov teeb meem uas ntsib yav tom ntej ntawm cov chaw lag luam chaw nres tsheb yog nyiaj txiag. Raws li tsoomfwv Meskas nruj nws cov peev nyiaj, tsoomfwv txiav nyiaj txiag tau xav tias yuav cuam tshuam rau NASA cov phiaj xwm. Txawm hais tias muaj kev sib tw, lub hom phiaj yog los xyuas kom muaj kev hloov pauv mus rau qhov chaw ua lag luam thiab ua txoj hauv kev rau lub sijhawm tshiab ntawm kev tshawb nrhiav chaw.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

- Qhov chaw nres tsheb International Space yog dab tsi?

Lub Chaw Chaw Chaw Thoob Ntiaj Teb Thoob Ntiaj Teb (ISS) yog qhov chaw chaw nyob hauv qhov chaw qis hauv ntiaj teb, koom ua ke los ntawm NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, thiab CSA. Nws ua haujlwm raws li lub chaw soj nstuam rau kev tshawb fawb thiab kev koom tes thoob ntiaj teb hauv kev tshawb nrhiav chaw.

- Vim li cas NASA xav hloov pauv mus rau qhov chaw ua lag luam ua lag luam?

NASA lub hom phiaj los txhawb nqa tib neeg tsis tu ncua nyob rau hauv qis-Earth orbit thaum tshawb nrhiav thaj tsam tshiab hauv qhov chaw. Kev hloov mus rau qhov chaw ua lag luam ua lag luam yuav tso cai rau NASA tsom nws cov peev txheej ntawm kev ua haujlwm siab dua, thaum cov tuam txhab ntiag tug tau ua haujlwm niaj hnub ua haujlwm hauv ntiaj teb qis.

- Dab tsi yog cov teeb meem hauv kev tsim cov chaw lag luam chaw nres tsheb?

Kev tsim thiab tsim lub chaw nres tsheb yog ib txoj haujlwm tseem ceeb uas yuav tsum muaj kev npaj ntau, nyiaj txiag, thiab kev sib koom tes. Cov tuam txhab ntiag tug ntsib cov kev sib tw ntawm kev sib ntsib nruj raws sijhawm thiab kev txwv nyiaj txiag thaum ua kom muaj kev nyab xeeb thiab ua haujlwm ntawm lawv cov chaw nres tsheb. Tsis tas li ntawd, kev ruaj ntseg nyiaj txiag txaus rau cov kev sim no yog qhov tseem ceeb rau lawv txoj kev vam meej.

- Yuav ua li cas muaj peev xwm sib txawv nyob rau hauv qis-Earth orbit cuam tshuam kev tshawb fawb thiab kev tshawb fawb?

Txawm hais tias qhov sib txawv hauv lub ntiaj teb qis qis tsis xav tau, NASA ntseeg tias nws yuav tsis muaj kev puas tsuaj yog tias nws tau luv luv. Lub koom haum tuaj yeem siv cov tsheb thauj neeg uas twb muaj lawm, xws li Crew Dragon thiab Starliner, txhawm rau txo qhov cuam tshuam rau kev tshawb fawb. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau siv zog rau kev hloov pauv tsis sib haum los tiv thaiv kev cuam tshuam hauv kev kawm txuj ci thiab kev sib koom tes thoob ntiaj teb.

- Lub sijhawm hloov pauv mus rau qhov chaw ua lag luam ua lag luam yog dab tsi?

NASA lub hom phiaj los muab cov ntawv cog lus rau kev lag luam qis-Lub Ntiaj Teb orbit destinations (CLDs) rau cov tuam txhab ntiag tug los ntawm 2026. Txawm li cas los xij, kev npaj ntawm cov chaw no thiab lawv cov xwm txheej ua haujlwm los ntawm 2030 tseem tsis paub meej. Nws yog thaj chaw hloov pauv uas nyob ntawm ntau yam, suav nrog nyiaj txiag, kev nce qib thev naus laus zis, thiab cov cai tswj hwm.